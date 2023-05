La « PS5 Portable », comme aiment l'appeler les joueurs, est une réalité et Sony l'a enfin montrée. Voici à quoi elle ressemble et elle arrive avec une petite surprise.

C’était une rumeur qui se faisait de plus en plus insistante. Tom Henderson (Insider Gaming) avait révélé l’existence de ce que beaucoup des joueurs appelaient déjà la PS5 Portable. L’appareil était pressenti pour ne pas être une console en soit, mais une sorte d’entre-deux capable de streamer les jeux PS5 à 60 fps. Sans doute à cause des bruits de couloir incessants, Sony a décidé de confirmer l'existence de la Project Q.

La PS5 Portable est une réalité

C’est officiel, celle qui faisait les gros titres en tant que PS5 Portable est officiellement en développement sous le nom de code Project Q. Ce nouvel appareil prendra bien la forme d’une manette DualSense avec un écran LCD intégré en son centre. Il ne s’agira pas d’une console à proprement parler puisqu’elle reposera entièrement sur la fonctionnalité Remote Play de la PlayStation 5, une fonctionnalité basée sur le Cloud. « L'innovation est notre passion et cela ne s'applique pas uniquement à nos jeux mais aussi à comment vous y jouez. Plus tard cette année, nous lancerons un appareil capable de streamer n'importe quel jeu PS5 grâce au Wi-Fi », explique simple, Jim Ryan.

Sony s’est pour le moment contenté de dévoiler son design mais n’a donné aucun détail supplémentaire. Le président de PlayStation promet de livrer de plus amples informations dans le courant de l’année. Les rumeurs s’étant avérées véridiques, il se pourrait que l’on ait déjà quelques détails à son sujet à l’avance.

La « PS5 Portable » demanderait donc une une connexion internet permanente et nécessiterait d’avoir la console de base et de la laisser au moins en mode repos constamment. L’appareil hybride serait capable de faire tourner les jeux PlayStation 5 en 1080p et jusqu’à 60 fps. Pour le reste, c'est confirmé que l'appareil disposera d'un écran LCD de 8 pouces tactile et que la manette en elle-même possédera de toutes les fonctionnalités de la DualSense. Comprenez par là le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Ce n’est pas le seul accessoire qui a été annoncé au PlayStation Showcase. Là encore l’insider avait vendu la mèche, mais la PS5 Portable s’accompagnera d’écouteurs sans fils qui devraient venir parfaire l’expérience. Là encore, aucune information, il faudra se contenter d’un aperçu de leur design pour le moment.