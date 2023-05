La PS5 Portable est officielle, mais les informations confidentielles continuent de fuiter. Et c’est la batterie de l’appareil et son autonomie qui se dévoilent à l’avance.

Après les rumeurs, place à l’officialisation. Sony a beau eu confirmer l’existence de la PlayStation Project Q, les joueurs persistent à la résumer à la PS5 Portable. Un nom qui ne reflète finalement qu’en partie l’utilité de cet appareil hybride qui nécessitera de posséder la console de salon et reposera uniquement sur le Remote Play. En d’autres termes, il faudra impérativement une connexion Wi-Fi pour faire tourner tous les jeux PlayStation 5. Il faudra attendre de nouvelles informations, prévues dans le courant de l’année, pour connaître son fonctionnement, son prix et les autres détails. C’était sans compter sur la personne qui a révélé son existence à l’avance, qui lâche un nouveau détail croustillant.

La durée de la batterie de la PS5 Portable déjà connue ?

La PlayStation Portable n’a pas encore livré tous ses secrets, mais Tom Henderson (Insider Gaming) est bien décidé à les révéler avant l’heure. Non content d’avoir dévoilé avant tout le monde l’existence de cette console portable, l’insider récidive avec une nouvelle information cruciale. Selon ses sources, les mêmes qui lui ont donné le scoop d’origine, cette « PS5 Portable » aura une faible autonomie. Un reproche aussi fait à la manette dont elle reprend toutes les fonctionnalités et le design. Si la DualSense peut tenir environ 10 à 15 heures avant d’être rechargée, la PlayStation Project Q sera bien en deçà de ces chiffres. Il faudra apparemment compter à 3 ou 4 heures de jeu environ. Une durée franchement faible, qui confirme que cette PS5 Portable devrait avant tout s’imposer comme un accessoire d’appoint plutôt qu’une véritable console.

Une information qui, si elle vient à se confirmer, ne plaidera pas en faveur de ce nouvel hardware. L’annonce officielle du Project Q a laissé les joueuses et les joueurs sceptiques. Pour mémoire, l’appareil nécessitera d’avoir au minimum une PS5 en veille et une connexion Wi-Fi permanente dans l’espoir de faire « tourner n’importe quel jeu PlayStation 5. » Son succès devrait donc dépendre davantage de son prix que de ses promesses. Aucune tranche de prix n’a été dévoilée, que ce soit officiellement ou non, mais Sony a dernièrement la réputation d’opter pour des tarifs assez élevés pour ses accessoires. On devrait être fixés bien assez tôt. Jim Ryan a promis des nouvelles pour le courant de l’année.

Un autre accessoire pour accompagner l'appareil

Pour mémoire, l’appareil hybride serait capable de faire tourner les jeux PS5 en 1080p et jusqu’à 60 fps. Il a été confirmé qu’il disposera d'un écran LCD de 8 pouces tactile en son centre et que la manette en elle-même possédera l’ensemble des fonctionnalités de la DualSense à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Pas étonnant du coup que la batterie puisse ne pas tenir le coup pendant de longues heures. On rappelle également, que ce n’est pas le seul accessoire PS5 qui a été annoncé lors du PlayStation Showcase 2023.

Sony a confirmé l’existence d’écouteurs sans-fil pensés spécifiquement pour la console nouvelle génération mais surtout pour la PS5 Portable. Là encore, aucune information particulière n’a été dévoilée. Le constructeur devrait communiquer à l’approche de la sortie de la PS5 Project Q, qui devrait être lancée au plus tard à la fin novembre 2023 selon les informations du leaker.