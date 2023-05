Sony a mis fin aux rumeurs. Depuis quelques temps maintenant, il se murmurait que le constructeur préparait secrètement une sorte de console portable. Pas de PS Vita 2 en vue, mais une sorte d’appareil hybride se basant sur le cloud et la technologie Remote Play de la PS5. Pour vulgariser, il faudra impérativement avoir la console nouvelle génération pour utiliser ce fameux Project Q. Difficile de parler de console à proprement parler dans ces conditions, mais l’éditeur japonais a bien confirmé son existence lors du PlayStation Showcase 2023. Jim Ryan s’est contenté d'expliquer que celle qui se faisait appeler la PS5 Portable arriverait cette année sans plus de précisions. C’était sans compter sur l’insider qui avait originellement vendu la mèche.

La PS5 Portable serait lancée en novembre 2023

La PS5 Portable se nomme officiellement Project Q. Du moins pour l’instant, le nom prononcé par Jim Ryan lors du PlayStation Showcase n’étant qu’un nom de code. Si son design était une nouveauté tenue secrète, le reste est déjà connu depuis quelques semaines. Tom Henderson (Insider Gaming) avait révélé l’existence de cette sorte de console hybride il y a quelques temps maintenant, c’est désormais confirmé. L’appareil en question aura bien la forme d’une manette DualSense avec un écran LCD de 8 pouces intégré en son centre. Se basant sur la fonctionnalité Remote Play, reposant sur le Cloud, il nécessitera une connexion Wi-fi obligatoire pour « faire tourner n’importe quel jeu PS5 », a ainsi expliqué le grand patron de PlayStation dans la nuit du 24 mai.

Les détails restent maigres pour le moment, mais une chose est certaine : cette semi PS5 Portable arrivera cette année. Sa fenêtre de sortie se précise néanmoins grâce à un nouveau leak. Tom Henderson récidive et ses sources, dont la fiabilité est impossible à remettre en cause désormais, indiquent que l’appareil devrait être commercialisé à la mi-novembre 2023 ou au plus tard à la fin du mois en question. On ne sait pas si cette date concerne également les écouteurs sans-fils eux aussi annoncés lors du PlayStation Showcase. Jim Ryan a promis de donner des nouvelles du Project Q dans le courant de l’année. On devrait donc être fixés bien assez tôt, d’autant que ce ne serait pas le seul hardware dans les cartons.

D'autres nouveautés à prévoir

Sony préparerait aussi un nouveau modèle de la PlayStation assez particulier. Il arborerait le design de la PS5 digitale mais serait en plus doté d’un lecteur de disque amovible connecté via USB. Une nouvelle version qui viserait à terme à remplacer celles existantes, ce qui permettrait à Sony de réduire les coûts de fabrication de sa console. Un modèle plus puissant serait également en développement. La PS5 Pro devrait arriver en 2024, avec une nouvelle puce et un système de watercooling inédit.