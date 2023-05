La PS5 investit de plus en plus de foyers dans le monde entier. Après deux années de pénuries particulièrement frustrantes, la console est enfin disponible pour tous. Sony se permet même de commercialiser des packs exclusifs, comme celui qui sera disponible en marge de la sortie de Final Fantasy XVI. Il y a quelques jours, Sony indiquait que la PS5 s'était déjà écoulée à plus de 32 millions d'unités. Un succès qui s'explique aussi par les nombreux titres de qualité disponibles sur la console. Et ceux qui doivent encore sortir... Entre Spider-Man 2, Final Fantasy XVI ou encore Death Stranding 2, les possesseurs de la machine de Sony devraient s'amuser dans les prochains mois. Selon Shinobi602, généralement bien informé sur ce genre de sujet, plusieurs studios seraient d'ores et déjà prêts à montrer leur production.

Les gros jeux PS5 bientôt montrés ? Cette source en est convaincue

Sur le célèbre forum ResetEra, Shinobi602, qui gère la communication du studio indépendant Wushu, fait des confidences sur l'actualité de PlayStation. Selon lui, plusieurs studios se tiennent prêts à dévoiler leurs jeux développés sur PS5. Il ne manque plus qu'un événement dédié pour le faire.

Pour être clair, je ne sais pas quels sont les plans exacts de Sony en ce qui concerne un showcase ou des State of Play et tout le reste. Mais je sais qu'un grand nombre d'équipes en sont à un stade où les choses sont certainement prêtes à être montrées. C'est excitant.

Voilà de quoi susciter la hype chez les joueurs PS5, même s'il faut une fois de plus tout prendre avec des pincettes tant que rien n'est officialisé. Cela fait de nombreuses semaines que des rumeurs autour d'un gros événement PlayStation se font entendre. Mais rien n'arrive. Le dernier gros PS5 Showcase date quand même d'un bon moment, les fans s'impatientent.

© Sony

Le catalogue de la console de Sony va prendre de l'épaisseur

Quels sont les jeux évoqués par Shinobi602 sur ResetEra ? Difficile de le savoir, mais Spider-Man 2, exclusivité PS5 qui sortirait en septembre prochain, pourrait être concerné. Silent Hill 2 Remake, prévu aussi pour une sortie sur PC, serait également proche de la fin de son développement. Des jeux un peu moins attendus, comme Lost Soul Aside se font aussi attendre depuis un bon moment maintenant. Les possesseurs de PS5 attendent de pied ferme les exclusivités censées montrer toute l'étendue de la puissance de la console. Quoi qu'il en soit, peu importe les titres dévoilés, le prochain événement diffusé par PlayStation devrait rassembler un grand nombre de joueurs.