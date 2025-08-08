En ce moment, c’est la Quakecon 2025, un rendez-vous incontournable pour tous les fan du célèbre FPS Quake, mais aussi plus globalement de toutes les licences de Bethesda. Durant cette période festive, les joueurs du monde entier sont invités à participer en ligne ou en présentiel à différentes activités. Il est même possible de suivre de petits tournois en ligne, ou de profiter de promotions sur PS5, Xbox Series, PC ou encore Nintendo Switch. Peu importe votre plateforme, la Quakecon régale. Sur Steam, il est même possible de récupérer du contenu gratuit pour son profil. En parallèle, vous pouvez même mettre la main sur plusieurs contenus gratuits pour de très gros jeux que vous soyez sur consoles ou PC, voici comment les récupérer.

Bethesda offre des cadeaux pour de gros jeux sur PS5, PC et Xbox Series

Fans de Fallout 76 et DOOM ? Ça tombe bien, Bethesda vous offre plusieurs cadeaux pour vos jeux favoris du 7 au 27 août 2025 que vous soyez sur PC, PS5 ou Xbox Series. Vous pourrez ainsi réclamer un lot d’objets pour Fallout 76 comprenant une tenue exclusive, un sac à dos à thème et un couvre-chef stylé. Le Slayer ne sera pas en reste puisque vous pourrez l’habiller avec un skin exclusif dans DOOM The Dark Ages, mais aussi mettre la main sur plusieurs skins pour DOOM Eternal : le skin Slayer Lux, Arch-vile majestueux et Maraudeur cauchemardesque, tous utilisables en multijoueur.





Pour récupérer tout ça, que vous soyez sur PC, PS5 ou Xbox Series, la méthode est la même. Ce n’est pas bien compliqué puisqu’il suffit de se rendre sur Bathesda.net, de s’y inscrire et de faire quelques manipulations sur vos jeux, on vous explique la marche à suivre en détail ci-dessous.

Allez sur Bethesda.net, inscrivez-vous ou connectez-vous à votre profil.

Rendez-vous ensuite sur cette page

Acceptez de recevoir les offres de Bethesda.net par mail, renseignez votre date de naissance et validez.

Vous pourrez ensuite voir vos cadeaux sur la page de votre Historique de Transaction.

Comment récupérer le contenu gratuit sur vos jeux ?

Pour récupérer vos objets en jeu, il faudra voir ça sur chacun des titres à la seule condition qu’il faut bien entendu connecter son compte Bethesda.net sur les jeux en question. Pour la suite, il suffit de suivre les instructions ci-dessous que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC.

Fallout 76 : les objets pourront être fabriqués directement depuis les ateliers puis peuvent être enfilés via le Pip-Boy comme n'importe quelle pièce d’armure.

: les objets pourront être fabriqués directement depuis les ateliers puis peuvent être enfilés via le Pip-Boy comme n'importe quelle pièce d’armure. DOOM The Dark Ages : le skin peut être activé depuis le menu principal dans Extras > Apparence du Slayer

: le skin peut être activé depuis le menu principal dans Extras > Apparence du Slayer DOOM Eternal : les skins peuvent être trouvés dans le menu principal dans le menu Personnaliser. Vous devrez ensuite choisir le personnage à modifier et le tour est joué.

source : bethesda