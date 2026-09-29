PlayStation et Naughty Dog offrent de jolis cadeaux à tous les joueurs sur PS5 et PS4. Voici comment utiliser le code promotionnel sur votre console et récupérer votre contenu gratuit.

À l'occasion du The Last of Us Day, Naughty Dog a fait de grandes annonces concernant l'avenir de The Last of Us et, en parallèle, PlayStation fait des cadeaux à ses joueurs PS5 et PS4. Dès maintenant, tout le monde peut en effet réclamer plusieurs cosmétiques aux couleurs de sa licence fétiche pour habiller son profil, voici comment les récupérer et comment utiliser le code promotionnel.

Naugthy Dog offre des avatars The Last of Us gratuits à tous les joueurs PS5 et PS4

Une fois n'est pas coutume, les cadeaux pleuvent pour le The Last of Us Day qui s'est exceptionnellement tenu le 28 septembre 2026. En plus d'avoir fait de nombreuses annonces sur la licence, mais aussi donné des nouvelles d'Intergalactic, Naughty Dog et PlayStation offrent de nouveaux avatars aux joueurs PS5 et PS4. Des icônes qui représentent certains symboles clés de l'univers des jeux, notamment le logo des Séraphites et des W.L.F. très présent dans The Last of Us 2. Mais aussi un autre qui parlera davantage aux fans de Ellie.

Comment récupérer les avatars The Last of Us gratuits ?

Pour récupérer ces avatars PS5 et PS4, il faut se rendre sur le PS Store via sa console ou le site officiel PlayStation. Rendez-vous ensuite dans l'onglet adéquat pour rentrer un code promotionnel, comme pour ajouter une carte PSN ou activer un jeu. Saisissez ensuite le code fourni ci-dessous pour débloquer tout le contenu. Vous trouverez ensuite vos nouveaux avatars directement dans le menu de personnalisation de votre profil, avec le reste de votre collection.