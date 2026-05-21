Une licence culte de PlayStation fête un anniversaire majeur sur PS5. Elle en profite pour offrir un cadeau gratuit à tous les joueurs, sans aucune condition.

A l'aube d'un nouveau State of Play, PlayStation célèbre l'une de ses meilleures licences en ce moment dont le dernier épisode vient de souffler sa dixième bougie. L'heure est donc aux festivités, et pour les joueurs, ça se traduit par un peu de contenu gratuit pour personnaliser son profil PS5 aux couleurs de cette franchise que tout le monde connaît et que des millions de fans adorent.

Une grosse licence PlayStation à l'honneur avec ce contenu gratuit sur PS5

Elle a commencé en 2007 sur PS3, Uncharted est désormais une licence iconique de PlayStation et de Naughty Dog, studio à qui l'on doit aussi les excellents The Last of Us. Les Dogs travaillent maintenant sur une nouvelle IP, Intergalactic The Heretic Prophet, une aventure qui ne devrait laisser personne indifférent.

En ce moment, c'est Uncharted 4 qui est sous le feu des projecteurs puisque le jeu fête ses 10 ans. C'est pour l'heure le dernier épisode de la saga, si l'on met de côté son spin-off The Lost Legacy avec Chloé et Nadine sorti peu après. C'est donc tout naturellement que PlayStation rend hommage à ce jeu absolument culte qui a repoussé les limites du jeu d'action-aventure en lui apportant une grosse touche de narration et de mise en scène cinématographique. Rares sont les jeux du genre à avoir réussi à être aussi marquants ces dernières années. Vous pouvez désormais retrouver Uncharted 4 et son spin-off The Lost Legacy directement optimisés sur PS5 dans la Uncharted Legacy of Thieves Collection, aussi disponible sur PC par ailleurs.

Pour fêter ça, Naughty Dog et PlayStation offrent un superbe fond d'écran animé à tous les utilisateurs PS5. Vous le trouverez directement dans la bibliothèque des fonds d'écran dans votre menu de personnalisation classique. Contrairement aux cadeaux qui avaient été offerts sur Steam, il n'y a aucune condition particulière ici, tout est entièrement gratuit et disponible dès maintenant depuis votre PS5.