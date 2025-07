PlayStation va visiblement changer sa stratégie et serait prêt à prendre une décision radicale, loin de ses habitudes et ça ne plait pas du tout à certains fans.

Et si Xbox n’était plus la seule entreprise à mettre fin à ses exclusivités petit à petit ? Et si c’était bien la fin de toutes les exclusivités et le début d’une nouvelle ère ? On va un peu vite en besogne, mais le paysage vidéoludique change à vitesse grand V. Il y a encore quelques années, jouer avec des joueurs Nintendo ou Xbox depuis sa PS5 était invraisemblable, tout comme jouer avec les joueurs PC d’ailleurs et pourtant c’est désormais presque devenu une norme. Ces derniers temps, c’est bien Xbox qui va de l’avant en publiant de très grosses exclusivités, parfois même historiques, sur PS5 mais aussi Nintendo Switch. Les bruits courent que prochainement, ce serait PlayStation qui ferait un pas en avant. En réalité, ça commence déjà doucement.

La fin des jeux PS5 exclusifs ? Il va y avoir du changement chez PlayStation

Des jeux PS5 des PlayStation Studios sur Xbox Series et Nintendo Switch ? C’est possible, oui. La politique de Sony a déjà changé puisqu’il est désormais acté que la plupart des grosses exclusivités finissent par arriver sur PC à un moment ou à un autre. Dans un sens, le bouleversement est donc déjà en chemin depuis quelque temps, mais les choses vont rapidement s'accélérer puisque Sony recrute ouvertement quelqu’un pour s’occuper de l'expansion de ses jeux PlayStation Studios vers du multiplateforme.

L’annonce a été publiée il y a peu et l’énoncé est clair comme de l’eau de roche : Directeur principal, multiplateforme et gestion de comptes. La mission de l’heureux élu consistera à faire le pont entre les PlayStation studios et les autres plateformes comme Xbox, Nintendo, Steam ou encore l’Epic Game Store. Une fois de plus, PlayStation semble se diriger vers une stratégie similaire à celle appliquée chez Xbox. La personne au poste devra veiller à « la rentabilité des jeux, la garantie d'une cohérence interfonctionnelle et à la direction d'une équipe axée sur l'expansion multiplateforme ».





Une excellente nouvelle, sauf pour certains mécontents

Si la nouvelle est bonne et qu’encore une fois ce sont les joueurs qui sont les grands gagnants, il s’avère que certains fans ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, si l'on en croit certains retours sur les réseaux sociaux, ce serait la fin de PlayStation (oui, carrément), ou une raison suffisante pour quitter l’écosystème de la marque, voire même un doigt d’honneur aux joueurs PS5 (parce que, pourquoi pas). Il faut croire que si les constructeurs semblent enfin prêts à enterrer la hache de guerre et vivre en harmonie tous ensemble, les “fans” eux ont encore le goût du sang dans la bouche et n’ont pas fini leur guerre des consoles et défendent encore farouchement leur blason. Il est pourtant dommage de réduire une machine à ses exclusivités et l’on devrait plutôt saluer l’ouverture du jeu vidéo à tous.

Cela étant, rien n’est encore fait et l’on ne sait pas encore dans quelle mesure Sony enverra ses jeux PS5 sur d’autres plateformes. On peut imaginer le portage de certains gros jeux ultra populaire, comme sur PC, ou la sortie de petites nouveautés un peu moins ambitieuses.