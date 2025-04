2025 pourrait être une année historique pour le monde vidéoludique en raison de la probable arrivée d'un des jeux les plus attendus de l'histoire. Néanmoins, il faut reconnaître que 2024 a aussi été une belle année. Cependant, on n'a pas toujours l'occasion d'acheter tous les titres qui paraissent, d'autant plus que le porte-monnaie en serait troué. Mais si on vous dit que vous pouvez essayer gratuitement l'une des meilleures créations de l'an dernier sur PS5 et les plateformes concurrentes ? C'est le moment de vous lancer !

Un titre culte à tester gratuitement sur PS5 et plus encore

S'il y a bien une licence dont on sait que les remake et remasters sont bien plus que des redites de la version originale, c'est Shin Megami Tensei. 2024 a été marqué par le retour d'un spin-off culte dans une version remastérisée intitulée Persona 3 Reload. Disponible sur PC, mais aussi sur PS4 et PS5, ainsi que Xbox One et Xbox Series X|S, tout le monde peut découvrir ou redécouvrir l'un des titres plus emblématiques de la saga.

Cette réitération sur PS5 et consort reprend bien sûr le scénario original. On y suit un lycéen de Gekkoukan qui rejoint la Section d'Exécution Extrascolaire Spécialisée (SEES) afin de lutter contre la menace des Ombres qui sortent la nuit. Mais, Persona 3 Reload propose également des graphismes rehaussés par rapport à la version de 2006, ainsi que des scènes inédites. C'est donc une aventure encore plus belle et plus riche qui vous attend.

Un peu plus d'un an après la sortie de Persona 3 Reload, Sega et Atlus ont une bonne surprise pour tout le monde ! Le titre s'offre à l'essai gratuitement via une démo. Celle-ci est disponible sur Steam pour PC, les consoles Xbox et PlayStation, y compris la PS5. Pour en profiter, rendez-vous directement sur le store correspondant à votre plateforme. En recherchant le titre du jeu, vous verrez apparaître la page dédiée à cette démo. Il ne vous restera plus qu'à la télécharger. Enfin, si l'expérience vous plaît et que vous décidez de passer à la caisse, notez que vous pourrez poursuivre l'histoire là où vous l'avez arrêtez dans cet essai.