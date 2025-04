La mise à jour 25.03-11.20.00 d'avril 2025 est disponible sur toutes les PlayStation 5, PS5 Pro incluse. Elle permet d'améliorer ou plutôt d'affiner les performances audio, avec des profils inédits qui amplifient les graves pour les basses fréquences, les voix, les aigus, et les sons faibles moins audibles. Mais ce firmware signe surtout le retour d'une fonctionnalité hyper demandée qui n'avait été offert que temporairement aux joueuses et joueurs. Désormais, vous pouvez installer à nouveau les thèmes PlayStation 1 à 4 sur votre l'interface de votre console.

Les nostalgiques de la PS1 déçus du firmware 25.03-11.20.00 PS5

Le firmware PS5 d'avril 2025 fait revenir les designs inspirés des consoles classiques PlayStation pour l'interface de tous les modèles de PlayStation 5. Vous pouvez ainsi aller dans Système => Apparence => Apparence et son et sélectionner les réglages PS1, PS2, PS3 ou PS4 pour habiller votre machine. De cette manière, vous pourrez avoir des clins d'oeil aux précédentes consoles à différents endroits, dont le menu d'accueil de la PS5, aussi bien visuels que sonores. Mais la dernière mise à jour ne fait pas que des heureux et est une petite déception pour certains.

Sur les différents réseaux tels que X, Reddit ou YouTube, certains n'ont pas manqué de faire remarquer que l'écran de démarrage PS1, avec le son mythique, n'était pas disponible sur PS5. Et forcément, de nombreuses personnes s'attendaient à avoir la totale, et non une partie des thèmes offerts dans le cadre des 30 ans de PlayStation. « Mais c'est le boot PS1 qu'on veut surtout »; « Tout le monde veut le boot PS1 »; « Sony, nous n'aviez littéralement qu'une chose à faire, nous donner les sons de démarrage PS1 ». Pour une partie des joueuses et joueurs, cette mise à jour PS5 25.03-11.20.00 est donc incomplète et moins intéressante que lors du 30ème anniversaire.

Si PlayStation a décidé de ramener les thèmes de ses anciennes consoles sur PS5, c'est bien grâce à la mobilisation des fans. « En raison de l’accueil incroyable que vous avez réservé à cette initiative, nous sommes ravis de vous annoncer que vous pourrez bientôt personnaliser l’écran d’accueil de votre PS5 avec les designs de ces quatre consoles ! ». En voyant certains commentaires, le constructeur fera peut-être machine arrière... De votre côté, êtes-vous déçus ?