La semaine dernière, le firmware de la PS5 passait à sa version 25.02-11.00.00. Outre les basiques améliorations des performances et de la stabilité du système, on y trouvait également pour rappel des changements pour le niveau de restriction « Adolescents ou plus âgés », la prise en charge des emojis Unicode 16.0 et une révision de l'affichage des Activités. Mais un autre changement s'est glissé dans la mise à jour, en lien cette fois avec le PlayStation Store, qui a tout fraîchement lancé sa super promo du printemps.

Petite modification ajoutée en secret dans la dernière mise à jour de la PS5

En plus des changements ci-dessus cités dans les notes de la dernière mise à jour de la PS5, un autre s'est glissé en secret dans le système, à l'insu de tous. Il s'agit pourtant d'un ajout de type qualité de vie appréciable pour celles et ceux que ça intéresse : la possibilité d'ajouter plus de jeux à sa liste de souhaits. On doit d'abord cette découverte à dbcyber sur ResetEra. Jusqu'à présent, la liste de souhaits sur le PlayStation Store était limitée à 100 jeux maximum. L'utilisateur rapportait toutefois avoir pu en ajouter au moins 20 de plus. D'autres détenteurs d'une PS5 ont rapporté avoir atteint plus de 180 titres ajoutés à la liste de souhaits.

On pourra arguer qu'une limite de 100 jeux est déjà suffisante pour la plupart des joueurs. Ceci étant dit, PlayStation encourage les détenteurs d'une PS4 ou PS5 d'ajouter un maximum de titres à leurs listes de souhaits, pour donner plus de visibilité aux jeux concernés. Un mécanisme similaire à celui appliqué de longue date par Steam, la plateforme incontournable de Valve.

Ce changement fait en catimini sur la dernière mise à jour de la PS5 permet donc au PlayStation Store de se rapprocher un peu de son équivalent sur PC. Cela tombe également bien, puisque la boutique de la branche gaming de Sony accueille en ce moment sa super promo du printemps, avec des réductions jusqu'à -90% sur plus de 2 000 jeux. Une manière comme une autre de tester la nouvelle limite de la liste de souhaits instaurée par la mise à jour du firmware de la PS5.

Source : ResetEra