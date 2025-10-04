Le Tokyo Game Show aura été riche d'annonces cette année encore ! Parmi les futures nouveautés dévoilées, un jeu culte qui s'apprête à faire son retour sur PS5.

Ça va raviver des souvenirs ! La rentrée aura été très riche. Les conférences se sont succédé une à une, jusqu'à la grande convention du Tokyo Game Show. Nous avons évidemment eu droit à des actualités concernant des jeux très attendus dans les mois à venir, mais aussi à des titres totalement inattendus. C'est le cas de ce jeu culte de Sega qui annonce son grand retour sur PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Un nouveau jeu PS5 qui va rappeler des souvenirs

Les amateurs de shoot 'em up vont avoir le plaisir de redécouvrir un jeu qui vient de fêter ses 29 ans cette année ! Après avoir été repéré parmi les jeux jouables au Tokyo Game Show 2025, la nouvelle s'est bien confirmée via un trailer de gameplay : Panzer Dragoon 2 Zwei, titre emblématique de la Saturn, va revenir sur le devant de la scène grâce à un remake.

Après le Panzer Dragoon Remake, la saga se complète donc avec la refonte du second volet. Celui-ci fait office de préquel, se déroulant 20 ans avant les événements du premier opus. Nous y incarnons le jeune Lundi Jean Jacques, bien décidé à se venger de ceux qui ont détruit son village. Ce récit épique va donc reprendre du poil de la bête sur PS5, Xbox et consorts pour faire revivre les émotions des années 1990 à la nouvelle génération.

Sega a d'ailleurs concocté un long trailer de gameplay pour donner une première idée concrète de ce qui nous attendra dans Panzer Dragoon 2 Zwei Remake. Les équipes de développement ont travaillé de sorte à retransmettre les sensations dans une version plus fluide que sur Saturn grâce aux technologies des PS5, PC, et autres plateformes de ces dernières années. Néanmoins, on reste sur la formule du rail shooter à dos de dragon tirant sur des vaisseaux. Un mélange explosif !

Visuellement, cette refonte de Panzer Dragoon 2 reste proche de l'opus originel. Cependant, les textures ont été affinées et les modèles ont été modernisés. Ce remake se présente ainsi comme un véritable compromis entre le rétrogaming et les productions actuelles. La date de sortie doit encore se préciser, mais le jeu fera son chemin sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.