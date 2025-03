Vous jouez sur PS5 ? Alors recevez sans attendre un beau cadeau qui va plaire à beaucoup d'entre vous, c'est certain. Autant en profiter dès maintenant, on vous indique la marche à suivre.

On ne va pas se le cacher, c'est quand même agréable quand on peut profiter d'un service sans avoir à sortir la carte bancaire. D'ailleurs, on est jeudi, les PCistes attendent l'heure pour récupérer le jeu gratuit de l'Epic Games Store, tandis que d'autres vont récupérer de nouveaux cadeaux selon leur abonnement. Mais, ne vous y fiez pas, les joueuses et joueurs console ont aussi de quoi faire, notamment du côté de la PS5.

Encore un beau cadeau sur PS5

Une fois n'est pas coutume, PlayStation s'associe avec un gros partenaire pour gâter sa communauté. Très souvent, le constructeur nous a donné l'occasion de profiter d'Apple TV+ de façon gratuite. Cette fois, il collabore avec la marque à la pomme pour un autre de ses services, Apple Music. Eh oui, vous allez pouvoir en profiter gracieusement sur PS5 !

Le streaming musical a gagné une ampleur colossale depuis un bon moment. Au milieu de toute la concurrence, Apple Music veut se donner un petit coup de boost. C'est pourquoi vous pourrez bénéficier de 3 mois d'abonnement gratuit exclusivement sur PS5. Ainsi, vous pourrez accompagner vos parties en profitant du très gros catalogue de la plateforme. En effet, ce sont plus de 100 millions de morceaux qui vous attendent et de tous les styles, même des musiques de jeu ou tirées de séries que vous adorez.

© Apple.

Pour profiter de 3 mois d'abonnement gratuit à Apple Music sur PS5, c'est très simple. Avant tout, vous devez avoir un compte PSN et un compte Apple. Ensuite, tout se passe directement sur votre console, depuis l'application musicale, à télécharger simplement depuis le PS Store. Une fois installée, voici la marche à suivre :

Ouvrez l'application Apple Music sur votre PS5.

Connectez-vous à votre compte Apple.

Le tour est joué ! Les trois mois gratuits sont lancés.

Notez que vous avez jusqu'au 18 mars 2026 pour profiter de cette offre sur PS5. Enfin, la création de votre compte Apple vous imposera de rentrer un moyen de paiement valide. Si vous ne souhaitez pas que votre abonnement se prolonge au-delà de la période offerte, désactivez le renouvellement automatique avant l'écoulement des trois mois. Autrement, vous dépenserez 10,99 € / mois passé la date limite (résiliables à tout moment).