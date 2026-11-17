À l’approche de la sortie de GTA 6, les mises à jour s’enchaînent pour la PS5 tandis que PlayStation cherche à sécuriser au maximum sa machine des potentiels hackers.

Les choses s’activent décidément beaucoup du côté de chez PlayStation ces derniers jours. Entre l’arrivée de nouveaux contenus pour God of War Sons of Sparta, le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour le PS Portal ou encore la prise en charge à venir du QSSR par six jeux PS5 supplémentaires, les joueurs de l’écosystème Sony ont de quoi faire. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque dans la continuité des dernières tentatives de jailbreak dont a été victime la console, PlayStation vient tout juste de déployer une nouvelle mise à jour pour la PS5.

La PS5 accueille encore une mise à jour, quoi de neuf ?

En effet, à l’aube de la sortie de GTA 6, qui fera son arrivée dans deux petits jours seulement, il ne faudrait pas que les choses tournent mal pour la machine, ouvertement vendue depuis des mois comme « le meilleur endroit » pour profiter du titre de Rockstar Games. Et ce même si la PS5 Pro ne proposera finalement pas de 60 FPS comme espéré. Afin de sécuriser les choses autant que possible, PlayStation vient donc tout juste de déployer la version 26.07-14.23.00 de son logiciel système, dont le patch notes se résume une nouvelle fois à une simple ligne :

Nous avons apporté quelques corrections de sécurité au logiciel système

Oui, c’est tout. Rien de plus à se mettre sous la dent pour les joueurs, qui ne sont alors que les témoins d’une guerre que se livrent Sony et les hackers depuis plusieurs semaines maintenant. Cela étant, comme d’habitude, l’installation de la mise à jour est indispensable pour pouvoir continuer à profiter de toutes les fonctionnalités de votre PS5 en toute tranquillité. Si celle-ci ne s’installe pas automatiquement au lancement de la console, voici donc la marche à suivre pour pouvoir procéder à son installation manuellement :

Rendez-vous dans le menu « Paramètres » de votre PS5

Allez dans l’onglet « Système »

Sélectionnez « Logiciel système », puis « Paramètres et mises à jour du logiciel système »

Appuyez sur « Mettre à jour le logiciel système »

Suivez les instructions pour procéder à l’installation

Source : PlayStation