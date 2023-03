Régulièrement, les différents constructeurs mettent leurs consoles à jour afin d’améliorer l’expérience utilisateur et les performances de leurs machines respectives. De temps à autres, les patchs sont plus conséquents avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités ajoutées aux systèmes logiciels. C’est par exemple le cas de la PS5, qui a tout récemment reçu une update majeure apportant tout un tas de nouveautés, dont l’intégration complète de Discord. Quelques jours plus tard, Sony déploie encore une nouvelle mise à jour. Voici ce qu’elle apporte.

La mise à jour 23.01-07.01.00.00 de la PS5 est arrivée

La PS5 se remet déjà à jour. Disponible en téléchargement dès à présent, le patch 23.01-07.01.00.00 s’installera automatiquement au lancement de la console. La manipulation sera expresse puisqu’il ne pèse que 1 Go. Comme on pouvait s’en douter après l’update conséquente de la semaine dernière, pas de grosses fonctionnalités au programme. Il s’agit davantage d’une mise à jour de routine visant à améliorer les performances de la console et à corriger un bug avec l’intégration toute fraîche de Discord.

Certains utilisateurs et utilisatrices peinent en effet à connecter le chat vocal à leur console malgré l’installation du patch précédent et le suivi des instructions pour lier son compte PS5 à l’application. La nouvelle mise à jour de la PS5 devrait donc corriger ces soucis. Voici dans le détail les patch notes de cette update:

Correction d’un problème provoquant la déconnexion du chat vocal Discord.

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système.

Pour mémoire, la dernière update de la PS5 a apporté son lot de nouveautés. Au-delà de Discord, elle permet enfin aux DualSense de se mettre à jour sans être connectées par câble et offre plus de flexibilité avec le VRR via la prise en charge du taux de rafraîchissement variable en 1440p. Elle a également ajouté toute une flopée de nouvelles fonctionnalités sociales, comme l’envoi des captures d’écrans vers la PS App, et de nouvelles options d'accessibilité.