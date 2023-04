Les rumeurs autour de la PlayStation 5 avec un lecteur de disque détachable prennent encore un peu plus de poids avec un nouveau brevet déposé par Sony.

C’est presque un secret de polichinelle maintenant, Sony prépare plusieurs nouveaux produits hardware. Selon le bien informé Tom Henderson (Insider Gaming), l’éditeur japonais aurait dans ses cartons la fameuse PlayStation Portable qui a fait les gros titres ce mois-ci, un modèle Pro de sa console nouvelle génération et une PS5 plus surprenante qui aurait une spécificité : un lecteur de disque externe. Des rumeurs qui enflent à nouveau, alors qu’un brevet de Sony semble confirmer l’une de ces nouveautés.

La PS5 avec lecteur de disque détachable réelle ?

La pénurie de la PlayStation 5 appartenant désormais au passé, Sony compte ses consoles vendues par millions chaque mois. La firme japonaise se tourne vers l’avenir et a déjà plusieurs projets en interne autour de sa console nouvelle génération. Les bruits de couloirs vont de bon train et si l’on se fie aux informations de sources sérieuses et réputées, elle s’apprêterait à lancer en septembre une PS5 un peu spéciale. Sa particularité, elle aurait un lecteur de disque détachable tout en conservant un design proche de la PlayStation Digitale. Cette semaine, Sony a déposé un brevet semblant confirmer ce modèle.

La marque bleue confirme en effet travailler sur « un lecteur de disque optique qui peut-être branché et connecté à un équipement électronique tel qu’une console de jeu ». Si la description ne mentionne pas explicitement la PS5, le fait que Sony dépose un brevet pour un simple lecteur de disque semble peu probable. Comme le souligne le site Segment Next, qui a repéré l'information, les illustrations de l’objet en question arborent une forme similaire au lecteur de disque des modèles existants de la PlayStation 5. De quoi donner plus de poids aux rumeurs autour du prochain modèle de la console qui rappelons-le ne devrait apporter aucun changement en termes de performances.

Brevet pour un lecteur de disque optique détachable

D’après les sources de Tom Henderson, Sony cette nouvelle version de la PS5 tendrait à remplacer les modèles existants, mais en conservait toutes les caractéristiques principales. On ne sait en revanche toujours pas si ce lecteur de disque détachable serait également compatible avec les PlayStation 5 Digitales disponibles depuis le lancement de la nouvelle génération.