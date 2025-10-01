La famille des PS5 s'agrandit. Depuis son lancement en 2020, la dernière machine de Sony a déjà connu plusieurs déclinaisons : la Slim et la Pro. Cette fois, Sony mise sur un nouveau châssis derrière lequel se cachent aussi des matériaux qui varient un peu des précédents modèles. Reste à voir ce que réservent ces modifications esthétiques et techniques pour les joueuses et joueurs.

Un coup de neuf pour la PS5

Cette nouvelle PS5 est finalement une variante de la Slim Digital. Ce modèle, appelé « CFI-2116 », propose un premier changement qui se remarquera au premier coup d'œil. Dites au revoir à la surface centrale brillante, sujette aux traces de doigts et autres rayures. À la place, Sony a opté pour un revêtement mat, plus discret, que vous aurez à nettoyer moins souvent. À cela s'ajoute une petite perte de poids : 2,43 kg pour cette nouvelle venue, contre 3,8 kg pour la toute première machine et 2,55 kg pour sa première version déjà allégée.

Si on regarde sous le capot, la machine connaît aussi du changement. Sony a revu la structure de sa PS5 pour proposer une console plus compacte, ce qui va dans l'idée d'avoir une console moins lourde. Pour ce faire, le ventilateur est plus léger qu'avant et le blindage en acier a été affiné. A priori, cela ne devrait pas avoir d'impact considérable sur la consommation énergétique de la console. On compterait 50 watts dans le menu, montant à 215 W en jeu, pour une température de 68°C à l'arrière de la console, proche des autres modèles de PS5. Tout cela devrait permettre de réduire les coûts de fabrication et de transport.

En revanche, un dernier point va davantage faire débat. Comme les leaks l'avaient suggéré, cette PS5 Slim CFI-2116 présente un espace de stockage moins important. Comptez 825 Go sur le SSD, dont seulement 667 Go utilisables. Le précédent modèle, lui, affichait un SSD d'1 To pour 848 Go exploitables. À l'heure où le poids des jeux ne va qu'en grandissant, il faudra gérer avec parcimonie votre stockage, ou opter pour un deuxième disque. La nouvelle console devrait se répandre sur le marché doucement, certains internautes l'ont déjà reçue à l'instar du créateur de contenu Austin Evans qui la déballe sur sa chaîne YouTube :