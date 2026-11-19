Pour célébrer à sa manière la sortie de GTA 6 et l'accompagner, la PS5 a discrètement ajouté de belles nouveautés attendues, et ce entièrement gratuitement.

Comme pour d'autres jeux majeurs avant GTA 6, la PS5 s'est discrètement mise à jour pour accompagner le lancement du blockbuster de Rockstar afin de compléter le catalogue d'une fonctionnalité héritée de la PS4, mais qui a attendu avril 2025 pour se mettre en place : le Centre Bienvenue personnalisable grâce à des fonds d'écran, dont certains animés. Il est ainsi désormais possible d'habiller cet écran avec un thème aux couleurs de la Vice City nouvelle génération.

Des fonds d'écran GTA 6 disponibles gratuitement sur PS5

Sony vient donc de déployer une mise à jour des fonctionnalités système de la PS5, directement côté serveurs. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de passer par un gros téléchargement pour en bénéficier, et qu'il n'y a pas eu de note de patch pour en détailler les ajouts. Pour les découvrir, il n'a toutefois pas fallu chercher bien loin, puisqu'il est question d'un onglet dédié à GTA 6 dans le Centre Bienvenue, signalant aux joueurs l'arrivée de nouveaux arrière-plans.

Et Sony ne s'est pas contenté d'un seul visuel pour cette mise à jour PS5 surprise visant à célébrer le lancement de GTA 6. 5 fonds d'écran sur le thème du nouveau titre phare de Rockstar sont en effet disponibles, de quoi choisir celui qui vous rappellera le mieux vos virées à Leonida. À noter toutefois que, contrairement à d'autres initiatives similaires, il ne s'agit-là que d'images statiques. Pas d'animation ni d'ambiance sonore à signaler pour habiller un peu plus son Centre Bienvenue cette fois.

On reste malgré tout avec ces fonds d'écran du Centre Bienvenue de la PS5 loin des thèmes complets de la PS4, avec icônes et menus personnalisés. Toujours est-il qu'il s'agit-là d'un ajout gratuit.

Comment installer les nouveaux fonds d'écran GTA 6 sur le Centre Bienvenue ?

Il convient de noter que la mise à jour PS5 surprise se déploie progressivement, et il est donc possible que l'onglet GTA 6 n'apparaisse pas encore sur votre console. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toutefois forcer la mise à jour des fonctionnalités système manuellement :

Depuis l'écran d'accueil de la PS5, ouvrez les Paramètres via la roue crantée en haut à droite, à côté de votre photo de profil

Descendez jusqu'au menu « Système »

Dans la liste à droite, sélectionnez « Mises à jour des fonctionnalités système »

Patientez le temps que l'opération se termine

Une fois la console à jour, il ne reste donc plus qu'à appliquer le fond d'écran de votre choix :

Rendez-vous sur le Centre Bienvenue de votre PS5

Cliquez sur le bouton « Changer l'arrière-plan », matérialisé par l'icône d'un tableau en haut de l'écran

Ouvrez le nouvel onglet dédié à GTA 6

Choisissez le fond d'écran qui vous plaît et validez pour l'appliquer

Source : X.com