Sony annonce une nouveauté sur PS5 et PC qui va notamment vous permettre de tester des jeux en avance et bien d'autres fonctionnalité intéressantes pour les utilisateurs.

Depuis sa sortie fin 2020, la PS5 n’a eu de cesse de se mettre à jour. Beaucoup de correction de bugs et de petits ajustements évidemment, mais aussi et surtout pléthore de nouvelles fonctionnalités pour améliorer significativement l’expérience utilisateur. On a par exemple eu le droit à tout un espace personnalisable pour centraliser tous les widgets dont on a besoin ou envie, des options sociales pour la gestion de partie ou le partage de contenu ont été ajoutées, sans oublier la compatibilité native avec Discord… la liste est longue. D’autres fonctionnalités arriveront, mais cette fois, Sony va avoir besoin d’un maximum de joueuses et de joueurs PS5.

Sony vous invite à tester ses nouveautés dont des jeux PS5 avant tout le monde

Jusqu’ici, les fonctionnalités étaient développées dans l’ombre avec un accès très restreint donné à quelques élus. Juste assez pour avoir le droit à une poignée de retours pour peaufiner ses nouveautés. Cependant, ce temps est révolu. Sony vient en effet d'annoncer une nouvelle initiative PlayStation visant à drastiquement agrandir son parc de testeurs. Désormais, tous les utilisateurs de services PlayStation sur PS5, mobile ou PC pourront s’inscrire d’eux-mêmes, et tout sera centralisé au même endroit. L’objectif étant d’avoir toujours plus de testeurs, de retours et de facilité toutes les démarches pour participer aux différentes bêtas.

Mais plus encore, PlayStation vous proposera également de participer à des sessions de test de jeux. Que ce soit des nouveautés, des titres en cours de développement ou des versions d’essai à venir, vous pourrez donner votre avis avant tout le monde sur PS5, mais aussi sur PC.

Évidemment, il y aura encore quelques prérequis pour être élligible :

Avoir un compte PSN valide avec une adresse mail également validée et active.

Ne jamais avoir été banni des services PlayStation sur PS5 ou ailleurs.

Résider dans une région où le programme bêta sera disponible le moment venu.

Avoir 18 ans ou plus.

Si vous cochez toutes les cases et que vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités et les jeux PS5 en avance, vous pouvez dès maintenant vous enregistrer à cette adresse. Cette nouvelle initiative est lancé dès maintenant. Sony nous tiendra au courant dès que des phases de bêtas seront prêtes à être déployées puis testées.

©Sony

Source : Sony