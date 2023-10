Encore hier (au moment de la rédaction de cet article), nous vous parlions de la mise à jour de novembre pour la PS5. Parmi les nouveautés, l'une d'entre elles a particulièrement retenu l'attention puisqu'elle est immédiatement visible dans votre bibliothèque de jeux. Jetez un œil par vous-même.

Un bel ajout pour la PS5

Le géant japonais Sony continue d'innover et d'améliorer l'expérience utilisateur sur sa dernière console, la PS5, avec l'introduction d'une toute nouvelle icône dans l'interface utilisateur. Cette icône a été conçue pour montrer aux utilisateurs quels jeux peuvent être streamés. Cela apporte ainsi une clarté bienvenue et facilitant l'accès à cette fonctionnalité tant appréciée.

Vous remarquerez ce nouveau symbole, qui prend la forme d'un nuage avec le logo PS Plus à côté, à plusieurs endroits : sur votre écran d'accueil et dans les vignettes de votre Bibliothèque de Jeux. En appuyant sur le bouton options, les joueurs abonnés à PS Plus Premium se verront proposer la possibilité de streamer le jeu sélectionné. Une petite révolution qui promet de rendre le jeu en streaming plus accessible et plus intuitif que jamais.

En plus de pouvoir streamer les titres achetés, cette fonctionnalité sera également étendue à une sélection de jeux PS Plus et d'essais de jeux. Cela devrait grandement simplifier le processus de découverte et de test de nouveaux titres, offrant aux joueurs une flexibilité et une liberté un peu plus grande.

Plus de streaming

Cette fonctionnalité de streaming cloud n'en est encore qu'à ses débuts et est progressivement déployée dans le monde entier. L'Europe et le Japon ont été les premiers à y avoir accès, et l'Amérique du Nord devrait suivre le mouvement à partir du 30 octobre.

Sony ne s'est pas contenté d'ajouter une nouvelle icône ; l'entreprise a également investi dans l'amélioration de la qualité globale de sa technologie de streaming cloud. Les joueurs peuvent désormais profiter d'une sortie vidéo en 4K allant jusqu'à 60 images par seconde, promettant une expérience visuelle des plus immersives. Bien sûr, une connexion Internet solide est nécessaire pour tirer pleinement parti de ces capacités, mais il est rassurant de voir Sony continuer à investir et à améliorer ce segment de ses services. Il est évident que l'entreprise souhaite exploiter pleinement cette opportunité, d'autant plus que son succès ne cesse de grandir chez la concurrence. Il devient donc difficile de l'ignorer.

De votre côté, que pensez-vous de cette nouveauté ? Est-ce un ajout susceptible de vous intéresser sur votre PS5 ?