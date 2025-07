Pas de mise à jour visible, pas d’annonce officielle… et pourtant, quelque chose a changé sur votre PS5. Si vous avez l’œil, vous avez peut-être déjà remarqué un nouvel élément visuel qui ne passe pas inaperçu. Une belle surprise qui risque de faire son petit effet.

Une nouveauté gratuite sur votre PS5

C’est en naviguant dans le Welcome Hub de la PS5 que certains joueurs ont découvert un nouveau thème animé. Il s’agit d’une illustration en haute définition inspirée de Monster Hunter Wilds, avec une animation soignée et fluide. L’ambiance est réussie, le rendu très propre, et sur un bon écran 4K, c’est franchement impressionnant. Si vous ne voyez pas encore le thème apparaître, pas d’inquiétude. Comme souvent avec ce genre de mises à jour, Sony procède à un déploiement progressif. Il devrait donc apparaître automatiquement dans les prochains jours.

Même si ce genre de petit ajout est toujours le bienvenu, il ne faut pas oublier qu’il ne s’applique qu’à une seule section de l’interface : le Welcome Hub. Le reste du menu de la PS5 reste figé, sans véritable personnalisation possible. Les joueurs les plus nostalgiques se souviennent encore des thèmes dynamiques de la PS4, où tout le menu prenait vie avec de la musique, des animations, voire des effets sonores. Aujourd’hui, ces options ont totalement disparu sur PS5. Et malgré les demandes régulières de la communauté, Sony semble rester sourd à ces attentes.

@Reddit

Un petit ajout qui relance un vrai débat

Ce thème animé Monster Hunter Wilds est donc sympa à voir, mais il relance une fois de plus le débat sur la personnalisation de l’interface PS5. Beaucoup aimeraient pouvoir modifier l’apparence globale de leur console, et pas seulement une petite section isolée. Certes, il est possible d’ajouter ses propres captures d’écran dans le Welcome Hub, mais cela reste limité. Et à ce stade de la génération, il devient peu probable que Sony change de cap.

Peut-être que la PS6 prendra en compte ces retours. Les joueurs sont de plus en plus nombreux à réclamer plus de liberté dans l’interface, notamment pour exprimer leur style ou mettre en valeur leurs jeux préférés.

Source : PlayStation