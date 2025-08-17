La PS5 permet en ce moment de récupérer un contenu gratuit via une nouvelle mise à jour. Ce serait dommage de passer à côté. Parfait pour célébrer l’été.

Comme c’est souvent le cas, Sony a déployé sans prévenir une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de la PS5. Cette fois, il n’est pas question de résoudre des bugs, mais surtout d’ajouter un petit contenu gratuit. Toujours bon à prendre pour personnaliser sa console…

Une petite nouveauté gratuite PS5 qui sent les vacances

Ainsi, Sony offre aux joueurs un thème animé aux couleurs de l’été pour l’écran d’accueil du Welcome Hub. C’est le deuxième thème de ce type ajouté en un mois, après une première vague arrivée au printemps. Ce fond animé se distingue par ses effets aquatiques et son ambiance légère, parfaite pour accompagner la période estivale.

Bien que la mise à jour PS5 n’apporte qu’un seul thème, elle illustre la volonté de Sony d’enrichir régulièrement la personnalisation de l’interface, un point souvent réclamé par la communauté depuis la sortie de la console. Ce genre d’ajout reste purement esthétique, mais il participe à donner un aspect plus vivant à l’interface, ce qui manquait aux premières versions du système.

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Cette fois-ci, l’animation ne s’installe pas automatiquement sur PS5. Pour l’activer, il faut lancer manuellement la mise à jour des fonctionnalités système. Depuis le menu principal, ouvrez les Paramètres (icône d’engrenage en haut à droite), puis rendez-vous dans Système. Dans le panneau de droite, sélectionnez Mises à jour des fonctionnalités système et laissez le processus se terminer. Si la nouveauté est disponible dans votre région, la console vous demandera alors de redémarrer. Une fois rallumée, direction le Welcome Hub : le thème d’été apparaîtra dans la section “From PlayStation”.

Si aucune mise à jour PS5 ne vous est proposée, cela signifie simplement que le thème n’a pas encore été déployé dans votre zone. Comme souvent avec ce type d’ajout, Sony procède à un déploiement progressif par région. Les joueurs devront donc patienter quelques jours avant de voir l’option apparaître.

Source : Sony