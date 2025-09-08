Avis aux joueurs PS5, une nouveauté très demandée par les fans arrive enfin sur les consoles PlayStation. Non seulement c'est officiel, mais en plus on a une date de sortie, et ça arrive très vite.

Les propriétaires de PS5 et PS5 Pro et amateurs d’animes vont être aux anges. On le sait, l'écosystème PlayStation a cessé de se mettre à jour en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, mais aussi des applications optimisées de temps en temps. Après des années d’attente, une énorme demande de la part des fans, une nouveauté très attendue vient d'annoncer officiellement son arrivée sur les consoles de Sony et même une date de sortie.

La PS5 va accueillir une nouveauté ultra demandée

Si l’utilisation première d’une PS5 reste le jeu vidéo, beaucoup d'utilisateurs s’en servent pour faire bien d’autres choses. Depuis plusieurs années, les plus grandes applications comme Netflix, Prime Video, Twitch ou encore Spotify sont disponibles sur la plateforme. L’avantage de telle application, c'est qu’elles sont optimisées pour la PS5 et peuvent même parfois profiter de fonctionnalités spécifiques. Il y a des dizaines d’applis disponibles sur les machines PlayStation, mais une en particulier manquait à l’appel et les amoureux d’animes n’en pouvaient plus d’attendre. Mais leur patience à payer puisque c’est confirmé, ADN arrive bel et bien sur PS5 et évidemment PS5 Pro très prochainement. La plateforme française, concurrente de Crunchyroll notamment, va avoir le droit à son application optimisée sur console dès le 16 octobre prochain.

Pour ce qui est du contenu, même si elle arrive sur PS5, la plateforme ADN ne change pas sa formule. Vous pourrez retrouver les plus grands animes comme Dragon Ball , One Piece ou encore Detective Conan, mais aussi des centaines un peu plus niche. Certains épisodes pourront être regardés gratuitement tandis que le reste du catalogue sera disponible pour les abonnés. Actuellement, il faut compter 6,99€ par mois, ou 59,99€ pour l’année pour s’abonner au service qui propose des milliers d’animes, certains en H+1 après leur sortie au Japon et le tout en VF ou en VOSTFR. Désormais, vous pourrez donc en profiter sur votre PS5.

Source : ADN officiel via X.com