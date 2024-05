Il n'y en avait pas que pour les licences historiques pour les jeux à venir sur PS5 annoncés lors du State of Play. Nous avons même eu des premiers aperçus de plusieurs licences toutes nouvelles. Parmi celles-ci, Ballad of Antara sort un peu du lot avec un concept plutôt intéressant (mais non plus « révolutionnaire » comme avancé par ses créateurs), une superbe direction artistique, et tout cela gratuitement. On vous emmène sur notre dos pour vous présenter tout ça.

Une ballade pas comme les autres à venir l'an prochain sur PS5 et ailleurs

Développé par le studio chinois Tipsworks Studio, Ballad of Antara a notamment impressionné dans son trailer de présentation par une direction artistique léchée. Ceci est d'autant plus impressionnant qu'il s'agira d'un jeu free to play, attendu courant 2025 sur PS5, mais a priori également d'autres plateformes encore non annoncées. Dans les faits, le titre se présente comme un action-RPG solo ou coop jusqu'à trois dans lequel nous incarnons des Émissaires, dont la mission est d'escorter une jeune fille disposant de pouvoirs pouvant sauver le monde.

Les Émissaires en question sont différents personnages à débloquer, chacun disposant d'un style de combat et de compétences uniques. On sent ici une certaine influence de titres majeurs de miHoYo Studios comme Genshin Impact. Mais Ballad of Antara se démarque grâce à des combats qui ont l'air particulièrement nerveux et épiques face à des monstres titanesques.

Jeu gratuit oblige, Tipswork Studio entend soutenir son jeu sur la durée en rajoutant après son lancement de nouvelles zones et de nouveaux Émissaires à recruter. Un titre sur le papier très prometteur, en somme. Verdict l'année prochaine sur PS5 et sur d'autres plateformes pour l'heure non divulguées. 2025 s'annonce donc chargée. Nous avons en effet pu voir durant le State of Play d'autres jeux à venir à surveiller de près. On peut notamment citer un certain Monster Hunter Wilds, mais également le grand retour de Dynasty Warriors avec Origins.