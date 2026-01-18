Pour les joueurs PS5, l’année commence plutôt tranquillement pour le moment. En effet, en dehors des dernières arrivées du PS Plus, l’actualité reste relativement calme pour la firme japonaise, qui se prépare néanmoins pour la sortie de quelques belles cartouches dans les prochains mois. Car de SAROS à Marvel’s Wolverine, en passant par Marathon, les PlayStation Studios auront de quoi nous occuper. Mais avant cela, Team Ninja nous donne rendez-vous dès le mois de février pour une nouvelle exclusivité PS5 et PC, dont une démo est en approche.

Une démo arrive sur PS5 pour Nioh 3

Oui, après Rise of the Ronin il y a maintenant deux ans, les développeurs du récent Ninja Gaiden 4 se sont de nouveau associés à PlayStation pour la sortie de Nioh 3, qui verra donc le jour près de six ans après la sortie de Nioh 2. De quoi faire le bonheur des fans de l’action-RPG, qui n’auront d’ailleurs même pas à attendre jusqu’à la sortie du jeu pour pouvoir l’essayer. Car si Nioh 3 n’est pas attendu avant le 6 février 2026, Team Ninja a tout de même annoncé qu’une nouvelle démo sera proposée aux joueurs PS5 dès le 29 janvier prochain.

Si le contenu de celle-ci n’a pas vraiment été explicité par le studio, ce dernier a néanmoins confirmé que les données des joueurs pourront être conservées dans la version finale le jour de sa sortie. On peut donc probablement s’attendre à un segment se déroulant sur les premières heures de Nioh 3. Dans le même temps, Team Ninja a également précisé que la démo comportera un mode multijoueur, qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de se lancer dans l’aventure en duo ou en trio pour relever les différents défis qui seront de la partie.

Et si cette démo s’avérait concluante pour vous, n’oubliez pas que des bonus exclusifs vous seront proposés pour toute précommande de Nioh 3 avant le 6 février. Cela comprend alors trois sets d’armures supplémentaires, parmi lesquels la « Youngblood Armor » du héros du premier volet, et la « Lone Wolf’s Armor » du protagoniste de Nioh 2. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos premières impressions sur Nioh 3, que nous avons eu l’occasion de prendre en main pendant près de cinq heures il y a quelques semaines.

Source : PlayStation Blog