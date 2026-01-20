Vous rêvez de pouvoir jouer à la PS5, à la Xbox Series S et à la Nintendo Switch 2 à partir d’une seule et même console ? Cette créatrice chinoise l’a fait, et le résultat est impressionnant.

Depuis bientôt près de trois décennies, l’industrie du jeu vidéo s’axe principalement autour de trois grands constructeurs : Nintendo, PlayStation et Xbox. Pour les joueurs, il peut ainsi devenir très difficile de s’offrir toutes les consoles de chacun, en particulier à une époque où l’inflation ne cesse de faire augmenter les prix de tous les côtés. De fait, il y en a aujourd’hui sans doute plus d’un qui rêve de voir naître une sorte de console hybride, capable de faire tourner n’importe quel jeu sans distinction. Et cela tombe bien, car cette créatrice chinoise l’a fait.

Une YouTubeuse chinoise créé la console ultime en vidéo

Oui, vous avez bien lu. Sur sa chaîne YouTube, la créatrice 小宁子 XNZ (Xiao Ningzi XNZ) a partagé une étonnante vidéo baptisée « J’ai fusionné les trois consoles principales ! », dans laquelle elle réunit la PS5, la Xbox Series S et la Nintendo Switch 2 au sein d’un seul et même hardware. Durant un peu plus de seize minutes, nous voyons ainsi la youtubeuse à l’œuvre dans la fabrication de cette nouvelle machine, qu’elle crée et assemble de A à Z par elle-même tout en détaillant le processus étape par étape.

Bien sûr, l’on pourrait alors naturellement douter du succès d’une telle entreprise, notamment compte tenu des composants très différents qui font respectivement tourner la PS5, la Xbox Series S et la Nintendo Switch 2. Et pourtant, Xiao Ningzi XNZ termine sa vidéo en testant la bête, dont le design semble à l’arrivée être à peine plus grand que celui d’une PS5, tout en étant un peu plus large. Et c’est ainsi que nous la voyons passer de Donkey Kong Bananza à Ghost of Yotei, puis à Starfield en l’espace d’une poignée de secondes seulement.

Un processus impressionnant, donc, qui a de quoi en faire rêver plus d'un. Mais toute cette mise en scène est-elle vraiment une réalité ou une simple fiction ? Les internautes sont divisés. Car si la vidéo en elle-même semble appuyer l’idée que cette console hybride réunissant la PS5, la Xbox Series S et la Nintendo Switch 2 fonctionne, certains détails ont tout de même de quoi laisser circonspect. Cela dit, peut-être la réponse se trouve-t-elle dans la description, où il est indiqué que « ce film est dédié à cette utopie où aucune guerre des consoles n’a jamais eu lieu »…

Source : 小宁子 XNZ