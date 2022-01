Naughty Dog est actuellement sur tous les fronts. D’un côté, le premier long métrage tiré d’un de ses jeux s’apprête à sortir au cinéma. De l’autre, une ambitieuse série télé inspirée d’une autre de ses licences est actuellement en tournage. Et en parallèle à tout ça, le studio prépare actuellement son avenir vidéoludique. Mais à quoi correspond ce dernier ? Une rumeur en dit plus.

Neil Druckmann vient de confirmer que Naughty Dog a bel et bien de "multiples projets de jeux" actuellement en développement. Comme indiqué précédemment, Sony a tenu cette semaine sa traditionnelle conférence du CES. Au cours de cette dernière, l’actualité des différentes branches du géant japonais a été abordée.

Naughty Dog en force sur PS5 ?

Et parmi les différents intervenants de l’événement se trouvait Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog. Dans une vidéo pré-enregistrée, Neil Druckmann a fait la promotion du film Uncharted ainsi que de la série HBO The Last of Us. Mais ce n’est pas tout. Il a en effet terminé son intervention en évoquant brièvement les projets en développement chez Naughty Dog :

Nous mourrons d’impatience de partager avec vous les multiples projets de jeux sur lesquels nous travaillons chez Naughty Dog.

Cette remarque ne fait que confirmer ce qui se sait depuis de nombreux mois. En effet, de nombreuses offres d’emplois ont indiqué que Naughty Dog avait plusieurs jeux sur le feu sur PS5. De plus, Neil Druckmann a lui-même évoqué à plusieurs reprises que son studio planche actuellement sur plusieurs projets. Et certains éléments poussent à croire que l’un d’entre eux est un jeu multijoueur. Possiblement l’expérience multijoueur liée à The Last of Us Part II.

Certains des "multiples projets de jeux" déjà connus ?

Malheureusement pour les fans du studio californien, Neil Druckmann n’est pas entré dans les détails. C’est en revanche ce qu’a fait Tom Henderson. L’insider réputé pour la fiabilité de ses sources s’est exprimé sur Twitter à propos de projets en cours chez Naughty Dog. D’après lui, un remake de The Last of Us pourrait débarquer cette année sur PS5 :

Plusieurs personnes m’ont dit que le remake de The Last of Us est presque terminé. Et qu’il pourrait sortir durant la seconde moitié de 2022. J’ai également entendu dire que le multijoueur de The Last of Us Part II et The Last of Us Part II Director’s Cut sortiront également. Mais je ne sais pas exactement quand/comment. Les sortir ensemble serait un bon compromis si God of War (Ragnarök) était repoussé au premier trimestre 2023. Mais il ne s’agit là que de spéculation de ma part. Je pense que l’objectif général est de générer de la hype pour la série HBO. Nous verrons donc ce qui va se passer. Et pour être honnête, les troisième et quatrième trimestres de 2022 de Sony paraissent un peu décevants pour le moment. Nous verrons donc ce qui va se passer ! Une période exaltante se prépare !

Bien évidemment, il ne s’agit là que de rumeurs à prendre avec des pincettes pour le moment. Les sources de Tom Henderson sont cependant fiables généralement. De plus, les projets qu’il évoque ici correspondent à de précédents bruits de couloir. La licence The Last of Us pourrait donc être au coeur des "multiples projets" de Naughty Dog. Reste désormais à attendre que Sony juge bon de les annoncer.

Que pensez-vous de ces rumeurs concernant les "multiples projets de jeux" de Naughty Dog ? Sortir un remake de The Last of Us sur PS5 est-il nécessaire selon vous ? Si tous les jeux évoqués ci-dessus sortent, lesquels pourraient vous intéresser ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.