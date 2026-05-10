Grande surprise pour la PS5 et sa principale concurrente. Un jeu mythique, chef-d'œuvre dans son domaine, est sur le point de sortir sous forme de remake, accompagné de sa suite directe.

Ça va raviver de sacrés souvenirs à bien des joueuses et des joueurs. Via un post sur le PlayStation Blog, le studio Cyan Worlds vient d'annoncer le retour d'un jeu culte initialement sorti en 1993 sur les consoles de nouvelle génération, dont la PS5. Cela prendra la forme d'un remake et concernera même le deuxième épisode de la licence. Enfin, la bonne nouvelle ne s'arrête pas là puisque la date de sortie est plus qu'imminente.

Le plus grand casse-tête du gaming revient bientôt sur PS5

Apprêtez-vous à renfiler les bottes de l'Étranger. Cyan Worlds va très bientôt rouvrir les portes de l'île abandonnée de Myst à travers un remake nouvelle génération. L'aventure promet même d'aller plus loin que cela, car Riven, sa suite directe, sera aussi de la partie sur PS5. Toujours aussi légendaires 33 ans après la sortie du premier épisode, ils sont sur le point de rappeler pourquoi ils sont les maîtres sur jeu de réflexion en point & click.

Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer avant, Myst et Riven Remake vont vous replonger dans les méandres d'une île mystérieuse sur PS5. Dans la peau de l'Étranger, vous devrez résoudre une tonne d'énigmes très bien ficelées pour percer tous les secrets des lieux, découvrir de nouveaux mondes et même sauver quelqu'un qui vous est cher.

Depuis 1993, la licence a connu bien des suites et les deux premiers épisodes ont eu droit à des tonnes de portages. Encore l'an dernier, tous deux rejoignaient le catalogue rétro du PS Plus Premium. Mais cette fois, Cyan Worlds promet de nous faire passer un cap avec Myst et Riven Remake. L'ambition du studio est de transcender l'immersion originelle avec des graphismes sublimés, qui sauront en outre tirer parti des performances de la PS5 Pro. En somme, l'objectif est de retrouver l'expérience originelle, mais dans un plus bel écrin.

© Cyan Worlds.

Les remakes de Myst et de Riven feront leur retour sur consoles le 19 mai 2026. Ils sont disponibles sur PS5 et Xbox Series X|S. Les amateurs de réalité virtuelle pourront même y jouer sur le PS VR 2.