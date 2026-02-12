Avis aux joueurs PS5, Sony vient de mettre en ligne une nouvelle mise à jour obligatoire du système. Les changements sont minimes, mais si vous voulez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, il faut télécharger le patch.

À quelques heures seulement du grand State of Play qui se tiendra ce 12 février 2026 à 23h00, Sony déploie une mise à jour sur PS5 sans prévenir. Un petit mois après la précédente update, c'est ici un petit correctif qui est mis en ligne, le patch 26.01-12.70.00. Voici ce qui change pour vos consoles.

Que change la nouvelle mise à jour sur PS5 ?

Peu importe que vous soyez sur PS5 fat, slim ou PS5 Pro, le logiciel de votre console devra être mis à jour dès aujourd'hui. Comme d'habitude, l'update devrait se lancer automatiquement au lancement de votre machine. Sinon il faudra faire un petit tour dans les options pour le faire manuellement. Après la mise à jour de janvier 2026 qui apportait pas mal d'ajustements, des correctifs et quelques améliorations, le nouveau patch se contente quant à lui d'optimiser tout ça.

Les notes de patch de cette nouvelle mise à jour surprise sur PS5 ont été mises en ligne et sont relativement globales. Elle ne détaillent malheureusemenbt pas ce qui a été modifié, ce qui suggère que les changements sont légers. En général, il s'agit de corrections de bugs mineurs. Parfois, ce sont aussi des modifications à peine perceptibles à nos yeux. Mais qui contribuent à la bonne santé de nos PS5. Une maintenance toutefois nécessaires pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalité de la console. La mise à jour a été déployée ce 12 février 2026 dans la matinée et pèse un peu moins d'1 Go.

Note de patch complète du patch 26.01-12.70.00 sur PS5

Amélioration des performances et de la stabilité du système d'exploitation

Vous pourrez également retrouver l'intégralité des notes de patch des précédentes mises à jour de la PS5 directement sur le site officiel.

Source : Sony PlayStation