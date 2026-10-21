Pendant que les Xbox Series se préparent à accueillir une nouveauté majeure avec l’arrivée du FSR 4.1, dont le déploiement a été confirmé hier en vidéo par AMD, la console de Sony, de son côté, continue tranquillement de se mettre à jour. En effet, entre nouvelles améliorations apportées au PSSR sur PS5 Pro, lancement du QSSR sur PS5 standard, et enfin mise à jour de sécurité liée aux derniers événements, les patchs se sont récemment multipliés. Et cela continue aujourd’hui encore avec l’arrivée de la version système 26.07-14.20.00.

La PS5 accueille une nouvelle mise à jour, quoi de neuf ?

Contrairement aux dernières mises à jour, n’attendez toutefois pas de celle-ci des changements significatifs pour votre PS5. Car comme nous l’apprend le site officiel de PlayStation, le patch notes de cette dernière se résume en réalité à une simple ligne :

Nous avons amélioré les messages et l’ergonomie sur certains écrans.

Oui, voilà tout ce dont il faut se contenter pour la mise à jour 26.07-14.20.00, désormais disponible au téléchargement sur l’ensemble des PS5. L’avantage, toutefois, c’est que celle-ci ne nécessitera pas trop de temps pour être installée par les utilisateurs.

Comme toujours, précisons que le téléchargement de cette dernière devrait se lancer automatiquement à l’allumage de la console, en tout cas si vous l’avez configurée de la sorte. Dans le cas contraire, il vous suffit de procéder comme suit pour pouvoir en bénéficier :

Rendez-vous dans le menu « Paramètres » de votre PS5

Allez dans l’onglet « Système »

Cliquez sur « Logiciel système », puis « Paramètres et mises à jour du logiciel système »

Sélectionnez « Mettre à jour le logiciel système »

Suivez les instructions pour procéder à l’installation de la mise à jour

SAROS Zénith, PS Plus… Les dernières actualités de PlayStation

Une fois cela fait, il ne vous restera alors plus qu’à relancer votre console pour en profiter comme il se doit. Et les choses vont peut-être commencer à se calmer à l’approche de l’arrivée de GTA 6, cela ne veut pas dire pour autant que les choses à faire manquent en ce moment. Entre la mise à jour gratuite de SAROS, disponible en exclusivité sur PS5, l’arrivée imminente de Final Fantasy Resonance, la récente sortie de CONTROL Resonant, Castlevania: Belmont’s Curse et du DLC de Ghost of Yotei ou encore les dernières arrivées du PS Plus, il y a largement de quoi s’occuper.

Source : PlayStation