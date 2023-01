On connaît la chanson par cœur désormais. Les constructeurs ont pour habitude de mettre régulièrement à jour leurs consoles afin d’améliorer l’expérience utilisateur et les performances de leurs machines. Justement, la PS5 vient d’accueillir un nouveau patch. Simple update de routine ou ajouts de nouvelles fonctionnalités ? Voici ce qu’il apporte.

La mise à jour 22.02-06.50.00 de la PS5 est arrivée

La PS5 se met à jour. Disponible en téléchargement dès à présent, ce nouveau patch s’installera automatiquement au lancement de la console. La manipulation ne devrait pas être trop longue, puisque l’update pèse seulement 1 Go. Pas de grosses fonctionnalités au programme donc, il s’agit davantage d’une mise à jour de routine avec une petite particularité. La version 22.02-06.50.00 de la PS5 prépare en effet l’arrivée de la DualSense Edge, la nouvelle manette « Pro » de la console destinée aux joueurs plus exigeants. Pour le reste, la mise à jour se contente d'améliorer les performances du système et la stabilité de la machine. Voici dans le détail les patch notes de la nouvelle mise à jour de la PlayStation 5 :

La manette sans fil DualSense Edge est désormais compatible

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système.

Pour mémoire, ce pad facturé 239,99€ proposera des touches personnalisables, la possibilité de régler la sensibilité des joysticks, plusieurs profils de commandes, des sticks interchangeables, mais aussi une interface dédiée. Toute une panoplie de fonctionnalités qui serait contrebalancée par de gros problèmes d'autonomie si l’on en croit les premiers retours. La batterie de la nouvelle manette PS5 serait en effet plus faible que l'originale. La DualSense Edge sera disponible le 26 janvier 2023 via le PS Direct, puis le 23 février 2023 chez les revendeurs habituels.