La PS5 se met régulièrement à jour avec de nouvelles fonctionnalités, histoire de garantir une expérience utilisateur optimale. Sans crier gare, Sony prépare un nouveau patch pour nos machines avec dans son sillage, une tonne de nouveautés qui vont pouvoir être testé en avance par certains joueurs.

Habituellement, les mises à jour se contentent de corriger quelques petits pépins ici et là tout en rendant le tout plus stable et performant. Mais il arrive également que certains patchs soient plus conséquents et ajoutent carrément de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas aujourd’hui avec le nouveau gros patch qui sera déployée peu à peu pour tous les participant au programme bêta. Une fois encore, ce test de la mise à jour se fait sur invitation pour le moment et sera prochainement déployé au grand public.

Une grosse mise à jour PS5 et une tonne de nouveautés

Cette prochaine mise à jour ne fait pas les choses à moitié puisqu'elle touche pratiquement à tout. La PS5 s'ouvre à de nouveaux périphériques afin de devenir encore plus malléable, et la console devient également encore plus accessible avec l'ajout de nouvelles options d'accessibilité bien senties. Enfin, le hub va lui aussi être mis à jour et des nouveautés sont attendues pour les parties.

Nouveaux périphériques, audio et de stockage, compatibles.

Parmi les temps forts de cette mise à jour, on peut notamment relever la prise en charge de toute une gamme de périphérique compatible Dolby Atmos pour profiter d’une expérience sonore aux petits oignons et même d’utiliser la technologie Tempest 3D. Toujours du côté tech, la PS5 pourra accueillir une nouvelle gamme de SSD M.2 afin d'étendre la limite de stockage au delà des précédente restriction. Parfait pour installer pléthore de jeux du PS Plus Extra.

Prise en charge de nouveaux périphériques compatibles Dolby Atmos

L’audio 3D via la technologie sonore Tempest 3D est désormais compatible avec tous les périphériques HDMI compatibles Dolby Atmos (tels que des barres de son, téléviseurs ou home cinémas) Pour activer le Dolby Atmos, accédez à [Paramètres] > [Son] > [Sortie audio] > [Format audio (Priorité)], puis sélectionnez [Dolby Atmos].



Nouveaux SSD compatibles

La PS5 pourra accueillir une nouvelle gamme de SSD M.2 allant jusqu’à 8 To. Jusqu’ici, la limite était fixée à un stockage de 4 To maximum. Pour rappel, tous les SSD ne sont pas forcément compatible (sur le papier) prenez bien soin de vérifier la compatibilité avant l'achat.

La PS5 devient encore plus accessible !

L’accessibilité est aussi au centre de cette nouvelle mise à jour avec l’ajout d’options permettant de vadrouiller dans les menus avec facilité. Vous pourrez désormais brancher et paramétrer une seconde manette en tant que pad de soutien, mais également activer un effet haptique dans les menus afin de « ressentir » les éléments directement via la Dualsense. Des options qui peuvent bien entendu être couplées avec celles déjà en place dans le système PS5.

Utilisation d’une seconde manette comme assistance (sur le hub ou en jeu)

Désormais, vous pouvez attribuer une seconde manette à un compte pour vous en servir comme manette d’assistance. Vous pourrez alors utiliser ces deux manettes pour contrôler votre console PS5 comme si vous utilisiez une seule et même manette. Pour utiliser une manette d’assistance, accédez à [Paramètres] > [Accessibilité] > [Manettes] > [Utiliser une seconde manette comme assistance], puis activez l’option [Utiliser une manette d’assistance].



Retour haptique de l’interface système

Vous pouvez activer des effets de retour haptique pendant que vous parcourez les menus de votre PS5 à l’aide de votre manette.. Une fois cette option activée, les effets sonores du système pour certains événements sont retranscrits physiquement par le biais du retour haptique. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à [Paramètres] > [Accessibilité] > [Manettes], puis activez l’option [Retour haptique lors de la navigation dans la console].



Options supplémentaires pour le hub et changements pour les party

Enfin, l’aspect social de la machine n’a pas été oublié puisque quelques nouveautés sont venues ici aussi se greffer à la fête, bien que les modifications soient un peu moins marquantes ici. La mise à jour embarquera donc une revisite de l’interface des parties qui permettra maintenant d’inviter des joueurs à rejoindre une partie fermée sans avoir à faire 50 manipulations comme avant, ou encore l’ajout d’un aperçu lorsqu’un participant d’une partie lance un partage d’écran ; il sera alors possible de voir rapidement son écran avant même de rejoindre la partie.

Mise à jour de l’interface de Party

Vous pouvez maintenant inviter un joueur à rejoindre une party fermée sans avoir à ajouter automatiquement le joueur en question au groupe ni à créer un nouveau groupe. Les joueurs peuvent désormais envoyer des invitations de party à des groupes et plus seulement à des joueurs individuels.

Utilisation des emoji pour réagir aux messages

Vous pouvez ajouter des réactions aux messages grâce aux emojis, qui facilitent les communications avec vos amis (comme sur Discord ou encore Messenger)

Aperçu du Partage d’écran

Si un joueur partage son écran dans une party que vous pouvez rejoindre, vous voyez un aperçu de son Partage d’écran avant même de la rejoindre.

Simplification des accès aux sessions de jeu de vos amis

Vous pouvez voir parmi vos amis ceux qui effectuent une activité à laquelle vous pouvez participer via l’onglet [Amis]. L’icône Joignable s’affiche en regard des amis jouant à un jeu que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez rejoindre la partie d’un ami en appuyant sur la touche d’options, puis en sélectionnant [Rejoindre le jeu], ou en sélectionnant le bouton “Rejoindre” sur sa carte de profil.



Tournois du centre de jeu

Dans le centre de jeu, vous pouvez voir à combien de tournois vous participez et votre meilleur classement, ainsi que la date et l’heure de début du prochain.

Recherche de jeux dans votre bibliothèque

Vous pouvez maintenant chercher des jeux dans votre bibliothèque de jeux.

Améliorations de l’Aide au jeu

Les cartes de l’Aide au jeu ont été améliorées. Vous pouvez désormais voir les activités actuellement disponibles, celles qui étaient disponibles précédemment, ainsi que celles à venir et terminées. Si vous sélectionnez une carte, ses détails s’affichent sur le côté droit, ce qui vous permet de trouver ses objectifs et les indices correspondants plus facilement.



Aide pour les nouvelles fonctionnalités de la PS5

Parcourez des conseils utiles pour profiter au mieux de votre PS5 et découvrir les nouvelles fonctionnalités de la toute nouvelle section Découvrez des conseils. Accédez à [Paramètres] > [Guide et conseils, sécurité et santé, et autres informations] > [Guide et conseils], puis sélectionnez [Découvrez des conseils] pour afficher tous les conseils.



Mise en sourdine des bips de la PS5

Vous pouvez mettre en sourdine ou régler le volume des bips de la PS5 lorsque vous l’allumez, l’éteignez ou la mettez en mode repos. Accédez à [Paramètres] > [Système] > [Bips]. Pour régler le volume des bips, sélectionnez [Volume]. Pour mettre en sourdine les bips, activez l’option [Mettre en sourdine les bips].



La mise à jour sera déployé petit à petit pour tous les participant au programme bêta. Si vous en faites partie, surveillez vos mails. Vous recevrez alors une invitation vous proposant d'essayer ces nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. Cette imposante mise à jour sera déployée au grand public ultérieurement.