La PS5 vient de recevoir une toute nouvelle mise à jour firmware. Quoi de neuf pour votre console ? Faut-il s’attendre à de gros changements ? On vous dit tout.

Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour importante pour la PS5. Contrairement à certaines versions précédentes centrées uniquement sur la stabilité, ce nouveau firmware apporte quelques ajustements concrets et de petites améliorations bienvenues pour les utilisateurs les plus attentifs.

Une nouvelle mise à jour pour la PS5

Numérotée 25.07-12.20.00, cette mise à jour PS5 pèse environ 1,3 Go. Elle reste donc assez volumineuse pour un simple patch, mais son contenu, sans être spectaculaire, introduit plusieurs fonctions utiles. La principale nouveauté est la possibilité de consulter le numéro de série de la console directement depuis les menus système, sans avoir à retourner la machine ni fouiller dans les documents. Une option similaire a été ajoutée pour les manettes DualSense connectées, qu’elles le soient par USB ou Bluetooth. Il suffit désormais de passer par les paramètres pour retrouver rapidement cette information.

Sony en profite également pour mettre à jour le micrologiciel de la manette DualSense Edge de la PS5, la version premium du célèbre contrôleur. L’objectif est clair, renforcer la stabilité et la fiabilité de la connexion, tout en corrigeant certains bugs signalés depuis plusieurs semaines. En parallèle, quelques ajustements d’interface viennent fluidifier la navigation et améliorer la clarté de certains messages à l’écran. Les notes de version mentionnent aussi une optimisation générale des performances et de la stabilité du système, un classique mais toujours bienvenu.

DualSense et PlayStation 5.

Une mise à jour discrète mais significative

Rien de révolutionnaire donc, mais cette mise à jour illustre la volonté de Sony de raffiner progressivement l’expérience PS5. En permettant un meilleur contrôle des périphériques et en peaufinant les éléments d’ergonomie, la marque continue d’entretenir la solidité de son écosystème avant de plus grands changements à venir.

Beaucoup de joueurs espèrent désormais des évolutions plus visibles, comme un relooking complet de l’interface, une meilleure gestion des sauvegardes dans le cloud ou de nouvelles options de personnalisation. Pour l’heure, cette mise à jour joue la carte de la fiabilité, et c’est souvent ce qui garantit la longévité d’une console.

Source : Sony