Alors que tous les regards sont braqués sur le Summer Game Fest 2026, dont la grande conférence se tiendra ce soir, le 5 juin 2026 à 23h, les différents modèles de la PS5 se sont discrètement mis à jour. Sony continue en effet d’assurer le suivi de ses consoles, que ce soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, améliorer celles déjà existantes ou tout simplement pour améliorer les performances et la stabilité de ses machines. On fait le point sur ce que cette dernière mise à jour de la PS5 apporte.

La mise à jour 26.04-13.40.00 de la PS5 est arrivée

La PlayStation 5 est ainsi passée en version 26.04-13.40.00. Une nouvelle version de la console et de l’ensemble des déclinaisons est ainsi disponible au téléchargement depuis le 4 juin 2026. Elle s’est peut-être même déjà installée chez vous sans que vous y prêtiez attention, tout comme elle pourrait arriver un peu plus tard, son déploiement restant progressif. Dans un cas comme dans l’autre, le processus ne devrait être l’affaire que de quelques minutes, puisque cette mise à jour de la PS5 est un véritable poids plume. Vous l’avez vu venir, il s’agit avant tout d’un patch de routine sans grandes nouveautés. Sony continue ainsi d’améliorer les performances de la console, sans que l’on ne sache précisément quoi. Voici les très courtes patch notes de cette mise à jour PS5 :

Amélioration des performances et de la stabilité du système.

La routine donc. D’autant que les entrailles des mises à jour PS5 restent généralement hors de portée du public. Là où celles de la Nintendo Switch ont régulièrement donné du grain à moudre aux datamineurs, les correctifs de la PS5 sont un terrain inexploitable pour eux. Il est en revanche possible que Sony ait profité de cette mise à jour de la PS5 pour corriger d’éventuelles failles de sécurité, l’un des grands combats modernes des constructeurs. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’à une update plus ambitieuse, qui, elle, apportera de véritables nouveautés, avec pourquoi pas un accent davantage mis sur la relève des thèmes, grande demande de la communauté ?

Source : PlayStation