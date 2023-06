Régulièrement, les différents constructeurs de consoles mettent leurs machines à jour. Parfois ce sont de grosses updates conséquentes ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou apportant des améliorations bienvenues. Le plus souvent en revanche, il faut se contenter de patchs plus mineurs, dirigeants des bugs, des failles de sécurité ou qui donnent un petit coup de boost à la stabilité et aux performances des consoles. La PS5 accueille en ce mercredi 7 juin 2023, une nouvelle mise à jour. Voici ce qui change.

La mise à jour 23.01-07.40.00 de la PS5 disponible

La PlayStation 5 passe en version 23.01-07.40.00. Un nouveau patch est désormais disponible en téléchargement mais pas de panique, la manipulation ne durera pas bien longtemps puisqu'il ne pèse qu'un tout petit Go. Comme souvent, il s’agit en effet d’une mise à jour de routine, qui en fait en revanche un tout petit peu plus qu’à l'accoutumée. N’espérez pas de nouvelles fonctionnalités cependant, le but de cette nouvelle update reste encore une fois d’améliorer les performances de la PS5, ainsi que les messages et leur lisibilité sur certains écrans. Votre curiosité est piquée ? Voici les patch notes exactes de cette version 23.01-07.40.00 :

Amélioration des performances et de la stabilité du système.

Amélioration des messages et de l'ergonomie sur certains écrans.

Rien de bien fou à l’horizon donc, mais cela faisait un petit moment que la PS5 n’avait pas reçu de mise à jour. C’est cependant le second patch consécutif qui cherche à améliorer l’expérience et l'ergonomie des messages. On ne sait en revanche toujours pas ce qui se cache derrière ce correctif. On sait que parfois, certaines maj ont leur secret. On se souvient notamment de la dernière update majeure qui cachait une nouvelle animation lors de l’obtention d’un trophée Platine qui avait eu son petit effet auprès de la communauté. Rappelons également que certains de ces patchs routiniers permettent parfois de corriger des failles détectées en interne sans que le constructeur ne communique ouvertement dessus.