Une fois de plus, la PS5 et la PS5 Pro se mettent à jour au niveau du firmware. Qu’y a-t-il réellement de nouveau au programme cette fois-ci ? On vous dit tout.

Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la PS5 et la PS5 Pro. Disponible dès aujourd'hui (15 juillet) , le firmware 25.05-11.60.00 pèse un peu plus d’un giga. À quoi faut t-il s'attendre concrètement pour cette nouvelle version ? De gros changements ?

Qu’apporte vraiment cette mise à jour PS5 ?

Pas grand-chose de visible. D’après Sony, cette version améliore simplement la stabilité et les performances générales du système de la PS5 et de la PS5 Pro. Une formule très familière, déjà vue dans de nombreuses autres mises à jour. Autrement dit, il ne s’agit que de corrections techniques. Rien de nouveau côté interface ou fonctionnalités. Du moins, rien d’annoncé officiellement.

Des ajustement silencieux ? C’est possible. Il arrive que Sony applique des modifications en arrière-plan sans les détailler dans les notes de version. Certains joueurs remarquent parfois des petits changements, mais il faut attendre quelques jours pour en être sûr. D’ici là, si vous constatez une amélioration PS5 (ou un bug), n’hésitez pas à en parler sur les forums ou les réseaux sociaux. C’est souvent là que les vrais détails émergent.

Une communauté de plus en plus frustrée

Sur Reddit et X (ex-Twitter), les réactions ne se sont pas fait attendre. Beaucoup d’utilisateurs PS5 réclament des mises à jour plus utiles. Parmi les demandes les plus fréquentes : la possibilité de créer des dossiers sur l’écran d’accueil, ou une meilleure intégration de Discord.

Quant aux thèmes personnalisés ou à un menu plus modulable, les fans semblent avoir perdu espoir. La PS4 offrait déjà plus de liberté à ce niveau, ce qui accentue encore la déception chez certains joueurs PS5. Visiblement on va devoir attendre la PS6. Ou pas ? Quoi qu'il arrive, même si elle ne change rien en surface, ce version renforce la sécurité de votre console. Et avec les jeux récents ou les services en ligne, mieux vaut toujours rester à jour.

Source : Sony