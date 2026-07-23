Sony est dans une position délicate depuis quelques semaines. L'annonce de la fin des jeux physiques pour son écosystème d’ici 2028 continue de faire des émules. Il ne se passe pas une journée sans que la communauté ne lui rappelle qu’elle conteste fermement sa décision. En coulisses, le constructeur continue son travail de suivi et a déployé ce 23 juillet 2026 une nouvelle mise à jour pour la PS5 et l’ensemble de ses déclinaisons. La seconde update du mois est ainsi disponible au téléchargement.

La PS5 déploie sa mise à jour 26.05-13.60.00

Disponible progressivement sur l'ensemble de l’écosystème, cette mise à jour de la PlayStation 5 n’apportera aucune nouveauté concrète. Comme toujours, Sony réserve les véritables nouveautés aux patchs majeurs, généralement testés en amont par la communauté dans le cadre du programme prévu à cet effet. Pour un éventuel retour des thèmes personnalisés ou des fonctionnalités inédites, il faudra donc repasser. Mise à jour routinière oblige, la version 26.05-13.60.00 de la PS5 se contente officiellement d’améliorer la messagerie de la console et certains écrans du système. Voici dans le détail les patch notes de cette mise à jour PS5, qui ne demandera que 1,2 Go sur votre disque dur :

Amélioration des messages et de l’utilisation de certains écrans.

Et comme souvent, c’est tout. Sony reste en effet généralement assez flou sur les changements apportés par ses mises à jour routinières de la PS5. Il n’est cependant pas exclu que le constructeur japonais ait effectué des ajustements, notamment en matière de sécurité pour compliquer la tâche aux hackers. Mais contrairement à la Nintendo Switch, les entrailles des patchs de la PlayStation 5 sont hors de portée du public et des datamineurs. Des brèches et des failles pourraient donc avoir été secrètement corrigées, mais on n’en aura jamais la certitude. Pour le reste, il faudra patienter jusqu’à une update plus ambitieuse, qui, elle, apportera de véritables nouveautés.

Source : PlayStation