Sony vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la PS5. On vous explique ce qui est amélioré avec cette version 25.08-12.40.00 de la console de Sony.

Alors que la fin d’année approche à grands pas, les différents modèles de PS5 continuent tranquillement leur petit bout de chemin. Sony n’en finit plus de mettre à jour ses consoles, que ce soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, peaufiner celles déjà présentes, ou tout simplement pour améliorer les performances, corriger des bugs, et bien plus encore. En ce mercredi 3 décembre 2025, la PS5 accueille donc une nouvelle mise à jour. On fait le point sur ce qu’elle apporte

La mise à jour 25.08-12.40.00 de la PS5 est arrivée

La PlayStation 5 passe en version 25.08-12.40.00. Une nouvelle mise à jour est donc disponible au téléchargement, mais peut-être pas encore chez vous. Son déploiement étant progressif, il se peut qu’elle n’ait pas encore atteint votre région au moment où vous lisez ces lignes. Dès qu'elle sera disponible, le téléchargement se lancera automatiquement au démarrage de la console, ou pendant sa mise en veille si vous avez l’habitude de l’activer. Dans tous les cas, le processus ne devrait pas prendre beaucoup de temps, car cette mise à jour est plutôt légère. Ne vous attendez donc pas à de grandes nouveautés : il s’agit d’une mise à jour de routine destinée à améliorer les performances de la PS5. Pas de nouvelles fonctionnalités ni de corrections de bugs à l’horizon donc. Voici les très courtes patch notes de cette mise à jour PS5 :

Amélioration des messages et de l'ergonomie sur certains écrans.

Amélioration des performances et de la stabilité du système.

Rien de bien folichon, d’autant qu’on ne connaît pas toujours les dessous des mises à jour PS5. Là où celles de la Nintendo Switch sont souvent passées au crible par les dataminers, ce n’est pas vraiment le cas pour la console de Sony. Les éditeurs profitent parfois de ces patchs routiniers pour glisser des correctifs non communiqués, notamment en ce qui concerne d’éventuelles failles de sécurité. Pour une mise à jour plus conséquente de la PS5, avec de véritables nouveautés, il faudra donc patienter un peu plus longtemps.

Source : PlayStation