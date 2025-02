PlayStation a une grosse année 2024 avec Stellar Blade, FF7 Rebirth ou encore Helldivers 2. La seule réussite pour le moment de la stratégie jeux service du constructeur. Même si cette simulation non officielle Starship Troopers a eu des hauts et des bas, Arrowhead Game Studios n'a jamais rien lâché, bien au contraire. L'équipe suédoise a fourni un excellent suivi et a cherché à rester à l'écoute des joueuses et des joueurs. L'un des meilleurs jeux PS5 qui a tout raflé lors des Game Awards 2024, et qui n'est pourtant pas un GaaS (Game As a Service), continue d'être alimenté par ses développeurs.

L'une des meilleures exclusivités PS5 offre encore du contenu gratuit

L'année 2024 de PlayStation aura aussi été marquée par l'exclusivité PS5 Astro Bot. Cette pépite de la Team Asobi est devenu le jeu de la plateforme le plus récompensé de toute l'histoire, en gagnant encore de nombreuses récompenses lors des DICE Awards 2025. L'exclu de Nicolas Doucet et de son équipe a également brillé dans un autre domaine, le contenu gratuit mis à disposition des joueuses et joueurs peu après le lancement, alors même que le jeu était déjà suffisamment complet en soi. Mais on ne refuse jamais des cadeaux.

Après avoir ajouté des bots et de nouveaux niveaux, dont certains pensés pour le speed-run avec un chromomère pour mesurer sa performance, Team Asobi récidive. Astro Bot a encore reçu une mise à jour gratuite sur PS5 avec plusieurs niveaux speed-run qui arriveront au fur et à mesure. « Mais passons au vif du sujet ! Afin de démarrer l’année en beauté, nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que du nouveau contenu arrive sur Astro Bot ».

Depuis quelques jours, l'exclu PS5 a accueilli une nouvelle galaxie, Néant Malveillant, qui contiendra au total quatre niveaux inédits. Et deux d'entre eux sont déjà disponibles avec le Tick Tack Zap, dont vous avez un aperçu ci-dessous et Poussée explosive.

Des niveaux inédits gratuit pour Astro Bot sur PlayStation 5

« Contrairement à Festival Hivernal, notre dernière mise à jour qui était une promenade de santé, vos talents en saut seront cette fois-ci mis à rude épreuve. Chaque niveau dispose d’un tout nouveau bot spécial à secourir et vous pourrez par la suite rejouer à ces niveaux avec le mode Contre-la-montre afin de vous mesurer à d’autres joueurs via un système de classement en ligne. Vous devez avoir terminé le jeu principal afin de pouvoir profiter de ces niveaux » précise Nicolas Doucet dans un billet sur le PlayStation Blog.

Si vous avez hâte de découvrir ces niveaux d'Astro Bot PS5, voici les dates d'arrivées de ces contenus gratuits :

Tic Tac Zap (disponible)

Poussée explosive (disponible)

Cocori-K.O (27 février 2025)

Compagnon Grognon (6 mars 2025)

Bouboule Blindée (13 mars 2025)

Ces mises à jour seront disponibles systématiquement à 15h00. Selon un leak, Sony Interactive Entertainment compte mettre en avant encore davantage son jeu avec un pack PS5 Astro Bot.

Source : PlayStation Blog FR.