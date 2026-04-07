Alors que la prochaine console de Sony serait en préparation, la PS5 continue de se perfectionner au travers d'une nouvelle mise à jour qui répond à une attente de longue date.

Même si la communauté réunie autour de la PS5 doit se préparer à voir la console passer la main à la future PS6 dans les prochaines années, Sony n'a pas encore dit son dernier mot avec sa machine actuelle. Le consolier prépare une nouvelle mise à jour déjà testée en bêta. Elle promet de faire souffler un vent d'air frais sur l'interface avec un nouveauté que beaucoup réclament depuis le début.

Une mise à jour qui va faire du bien sur PS5

Il arrive que les nouveautés de la PS5 se dévoilent avec un petit peu d'avance. Quand ce n'est pas PlayStation qui les annonce directement, elles peuvent fuiter grâce à certains utilisateurs. C'est ce qui vient de se passer avec une photo partagée sur Reddit de la part d'un joueur qui participe au programme bêta permettant de tester en amont le futur du software de la console.

Ainsi, nous venons de découvrir une nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux joueuses et joueurs PS5. Le leak dévoile en avance une mise à jour de l'interface de la console. En l'occurrence, cela concerna l'écran d'accueil et, surtout, la manière de naviguer entre ses différents menus. Si PlayStation conserve cette version testée en bêta, nous aurons bientôt droit à une nouvelle barre de navigation en haut de l'écran.

© FSTGang sur Reddit.

Comme le montre la photo du redditor FSTGang, une future mise à jour permettra de passer entre les menus de la PS5 en appuyant simplement sur les boutons L1 et R1 de la manette DualSense. Plus besoin de jongler entre les menus de haut en bas et de gauche à droite. Cela rendra la navigation plus confortable pour tout le monde.

Cette nouveauté s'inscrira dans une volonté affichée de la part de PlayStation d'optimiser encore l'interface de sa PS5. Dernièrement, la console a eu droit à plusieurs mises à jour pour personnaliser l'écran d'accueil notamment. Cette fois, il s'agira avant tout de rendre l'expérience utilisateur plus agréable. C'est donc une bonne initiative de la part du constructeur, même si elle arrive en fin de vie de la console.