Tandis que nous approchons déjà doucement mais sûrement de la conclusion du mois de février, les annonces se multiplient dans le monde de PlayStation. Entre un State of Play particulièrement solide et la triste annonce de la fermeture de Bluepoint Games, en passant par la fuite de l’un des premiers jeux du mois de mars 2026 pour le PS Plus, la communauté PS5 n’a pas le temps de s’ennuyer. Et cela continue aujourd’hui avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour la machine, qui apporte quelques nouveautés bienvenues pour les utilisateurs.

Une nouvelle mise à jour mineure pour la PS5

En effet, peu après la dernière mise à jour destinée à améliorer les performances et la stabilité du système sur l’ensemble des modèles PS5, PlayStation se prépare pour le lancement d’un nouveau patch qui sera dans un premier temps réservé aux utilisateurs faisant partie du programme bêta de la PS5. Cela étant, cette fois encore, ne vous attendez pas à grand-chose de la part de la firme, qui se contente d’apporter des améliorations mineures liées aux émojis et aux performances de la machine. Voici la liste complète des nouveautés :

Les émojis Unicode 17.0 sont désormais pris en charge. Vous pouvez les utiliser dans vos messages PS5.

Les messages et l’ergonomie a été améliorée sur certains écrans.

Les performances et la stabilité du système ont été améliorées.

Si vous faites partie des membres du programme bêta de la PS5, vous devriez donc recevoir très rapidement un code dans votre boîte mail vous permettant d’accéder en avant-première à la mise à jour. Enfin, tout du moins si celui-ci fonctionne. Car à en croire certains utilisateurs, certains des codes envoyés par PlayStation ne semblent pas fonctionner. Cela dit, au vu de la mise à jour dont il est question, nul doute que les joueurs concernés par ce problème devraient s’en remettre assez rapidement, au même titre que ceux ne faisant pas partie du programme bêta.

Toujours aucune nouvelle du patch Pro

Dans tous les cas, sachez que le patch en question finira tôt ou tard par être déployé auprès de l’ensemble des possesseurs de la PS5, même si l’on ignore quand cela arrivera précisément. Notons au passage qu’à ce jour, nous n’avons toujours aucune nouvelle supplémentaire de la grosse mise à jour PS5 Pro promise par PlayStation il y a maintenant un long moment. Si les rumeurs à ce sujet disent vrai, celle-ci devrait néanmoins arriver dans un futur proche. On reste à l’affût, donc, en attendant que le grand jour n’arrive.

