Sony continue d'étoffer ce que peut proposer sa dernière console, la PS5. Retrouvez dès maintenant une nouvelle mise à jour du logiciel système. On vous dit ce qui vous attend.

La PS5 n'a pas encore tiré sa révérence. La machine de Sony a encore de belles sorties devant elle, ne serait-ce que du côté des exclusivités. Mais attendant les prochains jeux estampillés PlayStation, elle s'offre un petit passage au garage. En effet, elle vient tout juste de recevoir une nouvelle mise à jour de son logiciel système. Quelques nouveautés sont au rendez-vous pour une expérience toujours plus confortable.

La PS5 améliore encore votre expérience

Sony bichonne encore et toujours sa console de salon. La PS5 s'offre dès aujourd'hui une nouvelle mise à jour mineure qui devrait tout de même parler à une partie des joueuses et des joueurs. Répondant à une demande spécifique, le consolier vient de sortir le patch 26.03-13.20.00 qui comprend essentiellement ces deux nouveautés :

Ajout d'autres émojis que vous pouvez utiliser pour réagir aux messages.

Amélioration des messages et l'ergonomie de certains écrans.

En somme, il s'agit surtout ici de proposer une expérience plus agréable aux utilisatrices et utilisateurs. La communication entre les joueurs PS5 est à présent plus expressive grâce aux nouveaux émojis. Bien sûr, cela paraîtra du détail, mais ce sera très apréciable pour certains.

De plus, on comprend l'intention de Sony d'aller vers une interface plus confortable. Cela va dans le sens des récents leaks concernant la navigation sur PS5. Pour l'instant, pas de grand renouveau mais au moins une ergonomie repensée pas petites touches pour ne pas dépayser le public.

La PS5 passe donc à la version 26.03-13.20.00 grâce à un patch pesant 1,246,464,000 octets. Un fichier léger donc, que vous pourrez installer rapidement. Si vous avez activé l'option de mise à jour automatique et que votre console est bien connectée à internet, on vous proposera directement de passer à la nouvelle version.

Autrement, rendez-vous dans les paramètres du système de la console. Là, vous pourrez lancer manuellement le téléchargement du nouveau patch pour votre PS5. L'installation se fera dans la foulée. Votre console redémarrera également automatiquement. Au bout de quelques minutes, vous profiterez ainsi de ce que cette nouvelle version a à vous offrir.

© Sony.