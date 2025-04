Avis aux joueuses et joueurs PS5, une nouvelle mise à jour sera prochainement déployée avec à son bord des nouveautés, mais aussi le retour d’une fonctionnalité très demandée. Il y a quelques mois, Sony avait fait mouche en ajoutant un petit cadeau pour personnaliser son artefact utilisateur. Les amoureux de la marque PlayStation étaient alors aux anges, mais le constructeur avait fini par supprimer cette option. La voilà qui revient au galop pour le plus grand bonheur des fans.

Une nouvelle option qui pourrait transformer vos jeux PS5

À partir de ce 24 avril 2025, PlayStation va déployer une nouvelle mise à jour de ses systèmes PS5 et PS5 Pro bien évidemment. Au menu de cette nouvelle update, des fonctionnalités inédites afin d’affiner les performances audio. On pourra désormais régler son profil audio avec plus de précision. Les utilisateurs jouant avec un casque peuvent alors bénéficier « d’une expérience audio plus nette ». Des options avancées pourront même mettre en avant certains éléments audio comme les dialogues des personnages ou encore les effets sonores subtils grâce à des profils prédéfinis spécialement conçus pour se marier avec tous vos jeux PS5.

Pour activer ces nouvelles fonctionnalités, il suffira de se rendre dans les paramètres de la console : Paramètres > Son > Réglage audio avancé. À noter que cette option n’est disponible que lors de l’utilisation d'écouteurs ou de casques.

Voici les nouveaux profils audio disponibles :

Amplification des sons graves : pour les basses fréquences

: pour les basses fréquences Amplifications des voix : pour améliorer les voix du chat vocal ou des personnages ainsi que toute les fréquences moyennes

: pour améliorer les voix du chat vocal ou des personnages ainsi que toute les fréquences moyennes Accentuation des aiguës : pour les hautes fréquences

: pour les hautes fréquences Amplification des sons faibles : pour les petits sons les moins audibles (on suppose les bruits de pas par exemple, ou les grincements lointains)

Le retour d'une fonctionnalité hyper demandée

Enfin, le second ajout majeur de cette mise à jour PS5 et certainement celui qui est le plus attendu par les fans de PlayStation : le retour des thèmes personnalisés classiques.

Initialement sortis pour l’anniversaire de la marque, les thèmes dynamiques aux couleurs des anciens systèmes PlayStation avaient très largement convaincu les fans. Toutes les anciennes consoles PlayStation étaient mises à l’honneur de l’allumage à l’espace personnalisé dans le hub central.

Malheureusement ce n’était que temporaire et Sony a retiré toutes les options une fois les festivités passées. Mais face à la demande grandissante des joueurs, voilà que la fonctionnalité revient pour tous les joueurs PS5.

L’option que l’on espère désormais réellement définitive portera désormais le nom d’Apparence . Vous pourrez la retrouver dans vos paramètres : Système > Apparence > Apparence et son. Il sera alors possible de choisir le thème désiré parmi PS1, PS2, PS4 et PS4.

