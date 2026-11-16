Vous n’avez pas de PS5 Pro ? Ce n’est pas grave, car le QSSR continue progressivement de s’étendre auprès de plus en plus de jeux, vous faisant ainsi économiser une belle somme.

Tous les technophiles vous le diront, la PS5 Pro est aujourd’hui la plus puissante des consoles du marché. Il faut dire qu’en prenant en charge une technologie comme le PSSR, la dernière-née de Sony a l’art de sublimer les jeux bien il faut, en plus d’aider les développeurs à faire l’impasse sur certaines concessions techniques. Mais entre la confirmation que GTA 6 sera finalement capé à 30 FPS sur la console, et l’arrivée progressive du QSSR sur de plus en plus de jeux, débourser 899.99€ dans une PS5 Pro n’aura finalement jamais semblé aussi futile qu’aujourd’hui.

Le QSSR arrive sur de nouveaux jeux PS5, quels sont-ils ?

En effet, un peu plus d’un mois après avoir lancé le QSSR sur l’ensemble des modèles standards de PS5, PlayStation continue de pousser sa nouvelle technologie d’upscaling par IA auprès de nombreux studios, qui ont pour certains déjà mis en place leur mise à jour dédiée. Mais cela n’est évidemment que le début, et beaucoup d’autres sont désormais en train de travailler d’arrache-pied pour déployer la leur dans les semaines à venir. Cela comprend notamment les jeux suivants :

Marvel’s Spider-Man 2 , désormais compatible avec le QSSR

, désormais compatible avec le QSSR Control Resonant , qui prévoit de déployer sa mise à jour « en décembre »

, qui prévoit de déployer sa mise à jour « en décembre » ARC Raiders , dont la mise à jour sera « bientôt disponible »

, dont la mise à jour sera « bientôt disponible » THE FINALS , qui recevra lui aussi « bientôt » une mise à jour

, qui recevra lui aussi « bientôt » une mise à jour No Man’s Sky , qui bénéficiera du QSSR « dans les semaines à venir »

, qui bénéficiera du QSSR « dans les semaines à venir » Hell Let Loose: Vietnam, qui en profitera aussi via « une mise à jour à venir »

Qu’apporte le QSSR aux titres concernés ?

Pour l’occasion, les créateurs des jeux concernés n’ont alors pas manqué de prendre la parole sur le PlayStation Blog pour vanter les mérites des apports du QSSR sur leurs jeux. Il est notamment question d’une meilleure stabilité de l’image, d’une netteté accrue et de l’ajout de détails supplémentaires, qui contribuent à renforcer l’immersion de tous ces univers sans avoir à faire de compromis sur le taux de rafraîchissement. « C’est génial de voir PlayStation apporter à la PS5 un bond technologique comparable à ce que le PSSR a offert à la PS5 Pro », se réjouit ainsi Remedy.

Sur quels jeux cette technologie est-elle déjà disponible ?

Outre Marvel’s Spider-Man 2, qui fait donc partie de cette nouvelle vague de jeux tout juste annoncés par PlayStation, voici les titres actuellement compatibles avec le QSSR sur PS5 :

Source : PlayStation Blog