Alors que Marvel’s Wolverine a été lancé ce 15 septembre 2026, PlayStation déploie dans la foulée une nouvelle mise à jour de sa PS5. La console et ses déclinaisons passent donc en version 26.06-14.00.00 et, contrairement aux traditionnelles améliorations de stabilité, elle apporte bien quelques nouveautés.

Une nouvelle mise à jour à télécharger pour la PS5

Sony a ainsi déployé la version 26.06-14.00.00 de la PlayStation 5 dans la matinée du 16 septembre 2026. Si l’ensemble de l’écosystème de la dernière console du constructeur profite d’améliorations en tout genre, la PS5 Pro a le droit à ses petites spécificités. Le paramètre « Améliorer la qualité d’image PSSR » est ainsi activé par défaut désormais. Une fois la mise à jour installée, tous les jeux exploiteront donc la dernière version du DLSS made in PlayStation, sans que les moins curieux aient besoin de l’activer dans les menus. Il reste toutefois possible de retourner aux anciens paramètres en allant désactiver l’option manuellement.

Côté nouveautés pour tous les joueurs PS5, la console peut désormais afficher le nom de la personne qui prend la parole pendant un chat vocal. Il faudra cette fois aller activer l’option manuellement en suivant la manipulation décrite dans les patch notes, à retrouver ci-dessous. PlayStation profite également du déploiement de la mise à jour 26.06-14.00.00 de la PS5 pour ajouter le widget « Activité de la communauté » à la page d’accueil. Deux affichages seront proposés, l’un mettant en avant les dix jeux ou modes multi en tendance, ou le top 10 général affichant les dix jeux les plus populaires de la semaine dans votre région. Pour le reste, PlayStation a apporté quelques modifications au Bluetooth et, évidemment, les deux classiques : des améliorations des performances et de la stabilité. Voici en détail tout ce qui change avec la mise à jour 26.06-14.00.00 de la PS5 :

Patch notes de la version 26.06-14.00.00 de la PlayStation 5

Nous avons activé par défaut le paramètre Améliorer la qualité d'image PSSR . Lors de la mise à jour du logiciel système, ce paramètre s'active automatiquement. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le PSSR amélioré est utilisé même pour les jeux qui prennent en charge la version précédente du PSSR, ce qui vous permet de profiter d'une expérience visuelle plus nette et plus détaillée. Pour désactiver ce paramètre, accédez à Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo > Améliorer la qualité d'image PSSR. Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur PS5 Pro.

. Lors de la mise à jour du logiciel système, ce paramètre s'active automatiquement. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le PSSR amélioré est utilisé même pour les jeux qui prennent en charge la version précédente du PSSR, ce qui vous permet de profiter d'une expérience visuelle plus nette et plus détaillée. Vous pouvez désormais voir qui parle pendant un chat vocal. Pour afficher l'indicateur de la personne qui parle, accédez à la carte de chat vocal dans le centre de contrôle. Sélectionnez Plus > Afficher qui parle, puis activez Afficher les noms. Pour choisir l'emplacement de cet indicateur à l'écran, sélectionnez Position.

Nous avons ajouté le widget Activité de la communauté à votre Hub d'accueil. Vous pouvez basculer entre les vues suivantes : Le hub Tendances affiche dix jeux ou modes multijoueur dont la popularité est en forte hausse. Consultez cette vue pour découvrir les nouvelles sorties ou les jeux ayant reçu une mise à jour de contenu majeure. Top 10 affiche les dix jeux les plus populaires de la semaine écoulée dans votre pays ou région. Consultez cette vue pour voir quels jeux réunissent une large communauté de joueurs que vous pouvez rejoindre.

à votre Hub d'accueil. Vous pouvez basculer entre les vues suivantes : Nous avons modifié les fonctionnalités suivantes sur les consoles PS5 et PS5 Pro dans certains pays ou régions. Si vous accédez à Paramètres > Accessoires > Général > Paramètres avancés et que vous sélectionnez Désactiver le Bluetooth, votre console ne passe pas en mode repos et la Liaison de périphérique HDMI ne fonctionne pas. La fonction Désactiver le Bluetooth sert à gérer les connexions des manettes dans les salles d'esport et les lieux similaires. N'utilisez pas cette fonctionnalité à d'autres fins.

suivantes sur les consoles PS5 et PS5 Pro dans certains pays ou régions. Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Source : PlayStation