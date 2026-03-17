Promis depuis des mois, leaké avant d'être officialisé, le PSSR 2 est enfin là. Sony a déployé la nouvelle version de son upscaler maison sur PS5 Pro, avec un premier contingent de jeux compatibles au lancement dont Resident Evil Requiem, FF7 Rebirth, Silent Hill f, mais aussi Monster Hunter Wilds, Control, Alan Wake 2 et une dizaine d'autres titres qui profiteront chacun d'une image plus stable, des détails plus fins et de moins de scintillement. Dans le même temps, Sony a déployé une mise à jour système pour l'ensemble des PS5, avec quelques nouveautés bienvenues pour tout le monde. On fait le point.

Toutes les PS5 se mettent à jour

Les PlayStation 5 sont donc passées en version 26.02-13.00.00 ce 17 mars 2026. Comme toujours, la mise à jour se lancera automatiquement lorsque vous allumerez votre console. Si ce n'est pas le cas, un tour dans les Paramètres puis dans l'onglet Système suffira à forcer son déploiement. La pièce maîtresse de cette mise à jour est évidemment le PSSR 2, qui rendra concrètement vos jeux compatibles plus beaux grâce à une restitution plus fine des détails, comme par exemple les cheveux des personnages dans FF7 Rebirth ou la végétation dans Silent Hill f. Pour les titres concernés qui n'auraient pas encore basculé automatiquement vers ce nouveau modèle, il faudra l'activer manuellement dans les paramètres, via la manipulation décrite un peu plus bas. Mais il n'y a pas que les joueuses et joueurs PS5 Pro qui ont le droit à de la nouveauté.

L'ensemble des PS5 ont également été mises à jour avec quelques ajouts bienvenus. Le Centre Bienvenue par exemple, s'enrichit d'un mode Vitrine, qui vous permet de choisir un fond d'écran de votre choix depuis la galerie de votre console et de l'afficher en plein écran quand la console est inactive. A défaut d'un véritable retour des thèmes, réclamé depuis le lancement de la console, la PS5 se pare aussi d'un mode Diaporama pour faire défiler un album photo en guise d'arrière-plan. On est toujours loin des heures glorieuses de la PS4, mais c'est toujours ça de pris. Voici dans le détail tout ce que la mise à jour 26.02-13.00.00 de la PS5 change.

Aperçu du PSSR 2 sur FF7 Rebirth ©Sony

Nouveautés pour la PS5 Pro uniquement

Nous avons amélioré PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) sur PS5 Pro. Profitez d'images plus nettes et de meilleurs graphismes dans les jeux pris en charge.

Pour activer le modèle PSSR amélioré pour vos jeux compatibles PSSR qui ne l'utilisent pas encore, accédez à Paramètres > Écran et vidéo > sortie vidéo > Améliorer la qualité d'image PSSR. Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur la PS5 Pro.

Patch notes pour toutes les PlayStation 5

Les emojis Unicode 17.0 sont désormais pris en charge. Vous pouvez les utiliser dans vos messages.

De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles pour votre Centre bienvenue. Vous pouvez désormais utiliser le mode Vitrine pour afficher une vue complète de l'arrière-plan de votre Centre Bienvenue lorsque votre console PS5 est inactive. Si l'option correspondante est activée, votre Centre Bienvenue passe automatiquement en mode Vitrine en cas d'inactivité.

Le mode Diaporama vous permet de définir un album en tant qu'arrière-plan et de faire défiler les images. Vous pouvez activer le mode Présentation et le mode Diaporama dans les paramètres de votre portail d'accueil. Il est possible de définir le temps d'inactivité avant que le mode Vitrine ne s'active.

Vous pouvez maintenant définir l'arrière-plan de votre Centre Bienvenue à partir de votre Galerie multimédia.

Un nouvel arrière-plan est disponible pour votre Centre Bienvenue.

Nous avons amélioré les messages et l'ergonomie de certains écrans.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Source : PlayStation