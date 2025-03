Vous avez peut-être raté l'information, mais Sony Interactive Entertainment fait évoluer son programme Bêta. Désormais, il sera possible de tester gratuitement des jeux avant leur sortie sur PS5 ou PC. « Les phases de test peuvent se concentrer sur les concepts de jeu et les essais en début de développement, voire plus tard dans le processus de création » précise le site PlayStation. Une manière pour la firme japonaise de prendre la température sur ses futurs jeux service non annulés ? C'est fort possible après l'échec monumental de Concord. Mais il est aussi toujours question d'essayer les mises à jour avant leur déploiement.

La mise à jour PS5 de mars 2025 disponible au téléchargement

La nouvelle mise à jour 25.02-11.00.00 PS5 dont on entend parler depuis la fin février est disponible pour tout le monde. Quoi de neuf ? Si on retrouve les basiques améliorations des performances et de la stabilité du logiciel système, des messages et de l'ergonomie de certains écrans, ce firmware apporte d'autres nouveautés et notamment par rapport au contrôle parental. Il y a en effet des changements pour le niveau de restriction « Adolescents ou plus âgés ». De plus, les emojis Unicode 16.0 sont maintenant pris en charge lorsque vous adressez des messages à vos contacts sur PS5. Enfin, attendez-vous également à une révision concernant l'affichage des Activités. Cette section se veut plus simple, tout en vous préservant des éventuels spoilers.

Notes de patch version 25.02-11.00.00

Ce nouveau logiciel système PS5 25.02-11.00.00 a un poids maximal d'1,3 Go. « La taille de fichiers peut être inférieure à celle des mises à jour effectuées directement par l'utilisateur depuis la console » précise comme d'habitude PlayStation.

Simplification de l'affichage des détails concernant les activités Les détails des activités s'affichent désormais intégralement sur les cartes Les éventuels spoilers resteront cachés

Les emojis Unicode 16.0 sont désormais pris en charge. Vous pouvez les utiliser dans vos messages.

Si vous définissez le niveau de restriction du contrôle parental sur Adolescents ou plus âgés, l'option Communication et contenu créé par l'utilisateur est désormais définie par défaut sur Restreindre. Si vous avez précédemment défini le niveau sur Adolescents ou plus âgés, vos paramètres précédents ne seront pas affectés et la mention Personnaliser s'affichera

Amélioration des performances et la stabilité du logiciel système

Amélioration des messages et l'ergonomie de certains écrans

Source : PlayStation.