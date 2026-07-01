La PS5 vient de recevoir une nouvelle mise à jour en ce début juillet 2026 avec des correctifs visant à améliorer la stabilité et les performances du système.

Régulièrement, la PS5 reçoit des mises à jour majeures ou des patchs correctifs qui se contentent de corriger quelques problèmes plus ou moins importants. C'est le cas ici avec la mise à jour 26.04-13.42.00 déployée ce 1er juillet 2026. On nous promet un système plus stable et performant, mais elle oublie quelques petites choses importantes pourtant relevées par plusieurs joueurs depuis des semaines.

La PS5 reçoit la mise à jour 26.04-13.42.00

Ce n'est pas une très grosse mise à jour puisque vous ne télécharger qu'un petit fichier de plus ou moins 1 Go sur PS5 et sur PS5 Pro. Il n'y a pas de refonte majeure ou d'ajout de fonctionnalités cette fois, les derniers ajouts significatifs date d'une mise à jour d'avril 2026. Ici, ce n'est qu'un simple correctif dont on n'a malheureusement pas tous les détails. Les notes de patch sont relativement évasives et nous informent simplement qu'ils ont amélioré les performances et la stabilité du système d'exploitation. Dans des cas comme celui-là, il s'agit généralement de petits ajustements ici et là, de corrections de bugs mineurs ou d'optimisations que l'on ne peut pas vraiment voir à l'œil.

Comme d'habitude, cette mise à jour devrait se lancer d'elle-même au lancement de votre console si vous êtes connecté à Internet. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer par les paramètres de la console pour la forcer à vérifier les dernières mises à jour.

Notes de la mise à jour 26.04-13.42.00 sur PS5 et PS5 Pro :

« Nous avons amélioré les performances et la stabilité du système d'exploitation »

Un problème persiste et n'est toujours pas résolu par ce patch

Pourtant, beaucoup d'utilisateurs PS5 se plaignent de quelques soucis depuis plusieurs semaines comme le rapporte PlayStationLifestyle. La section Jeux récents a visiblement des problèmes et certains joueurs n'arrivent plus à y accéder ou à s'en servir correctement. Elle devrait normalement afficher les derniers jeux utilisés sur la plateforme et proposer un raccourci vers ces derniers. Sauf que pour beaucoup, la liste des jeux n'est pas la bonne et n'affiche même pas les titres joués il y a moins d'un mois. Si ce problème ne semble pas toucher l'ensemble des joueurs PS5, il est toutefois suffisamment répandu pour être visible aux yeux de Sony qui devrait en avoir connaissance. Mais pour l'heure, aucun correctif n'a été déployé, il faudra certainement attendre une nouvelle mise à jour.