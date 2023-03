Longtemps raillé pour son manque d'exclusivités, Xbox va riposter dans les mois qui suivent. Starfield, Redfall, Forza Motorsport ou encore Hellblade 2 sont autant de titres qui disposent d’une exclusivité console Xbox Series. L’absence des derniers gros jeux de Bethesda sur PS5 était dernièrement au cœur d’une nouvelle discorde entre le géant de l’industrie et son rival. Un développeur d’Arkane semble justement avoir confirmé l’un des arguments de Sony.

Redfall était bien en développement sur PS5

En voilà une déclaration qui va redonner du grain à moudre à PlayStation. Si vous avez suivi l’actualité dernièrement, vous n’êtes pas sans savoir que Microsoft et Sony se livrent une véritable guerre interposée pour le rachat d’Activision-Blizzard. L’éditeur japonais ne manque pas d'arguments pour mettre à mal cette acquisition historique, l’un d’eux concernant directement Bethesda. Dans son dernier argumentaire, la maison-mère de PlayStation a en effet expliqué que les régulateurs ne pouvaient pas faire confiance au géant américain en raison de ses précédentes déclarations. « Nous n'avons aucunement l'intention de retirer tout le contenu Bethesda des plates-formes concurrentes », avait alors expliqué la firme de Redmond. Hors depuis, trois jeux sont exclusifs aux consoles Xbox : Hi-Fi Rush, Starfield et Redfall. Sony avait affirmé que ces deux derniers et The Elder Scrolls 6 avaient été à un moment donné en développement sur PS5 et Arkane Studios semble l’avoir confirmé.

A l’occasion d’un entretien avec Harvey Smith, directeur créatif du jeu, IGN France a pu discuter de l’impact du rachat de Bethesda par Microsoft sur le développement de Redfall. Selon le développeur, l’une des conséquences directes de cette acquisition est l’annulation immédiate de la version PS5 du jeu coopératif. « On a été racheté par Microsoft et ce fut un changement avec C majuscule. Ils sont arrivés et ont dit “ Pas de PlayStation 5, on se concentre sur Xbox, PC et le Game Pass” », a-t-il expliqué.

Il tient tout de même à tempérer ce choix : « Ce n’est pas très grave, c’est même une bonne décision je pense. Ça permet de soutenir le Game Pass et d'avoir une plateforme de moins pour laquelle se soucier, une complexité de moins. » Il ajoute qu'il voit l'arrivée de Redfall sur le Xbox Game Pass comme une véritable opportunité d'ouvrir le jeu à un plus large public.

Starfield aussi impacté par cette politique ?

Si Starfield n’avait mentionné aucune plateforme lors de son annonce en 2018, il est alors fort probable que Microsoft ait imposé les mêmes conditions à Bestheda Studios. Une version PS5 aurait donc bel et bien pu être en développement avant que l’éditeur ne rejoigne l'écurie Xbox. Compte-tenu du contexte actuel, il se pourrait néanmoins que The Elder Scrolls 6 échappe à cette règle. D’autant qu’un représentant de la firme de Redmond a sous-entendu que seuls Starfield, Hi-Fi Rush et Redfall étaient pour le moment prévus en tant qu’exclusivités Xbox Series.

Cela pourrait avoir du sens si l’on regarde les choses sous un autre angle. Les trois jeux cités sont tous de nouvelles licences. Il se peut donc que Microsoft ait préféré les associer à sa marque plutôt que d’en faire titres multiplateformes. Fallout 5 et TES 6 pourraient donc bien sortir sur PS5, même si Hellblade 2 vient directement mettre à mal cette théorie. Le géant américain a en tout cas tout intérêt à lâcher du lest pour ses prochains jeux s’il veut convaincre les régulateurs.