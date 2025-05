Le catalogue de la PS5 ne manque pas de pépites en tous genres. Malgré cela, on n'a pas toujours le budget pour en profiter... Mais heureusement, on peut compter sur les studios pour proposer de très bons jeux gratuits. Nous vous avons sélectionnés les 10 meilleurs selon le public.

On parle beaucoup des prix des jeux ces derniers temps. Les rumeurs autour de celui de GTA 6 ont mis le feu aux poudres, jusqu'à ce que la Nintendo Switch 2 mette les pieds dans le plat officiellement pour les futurs jeux. Pour autant, il ne faudrait pas oublier qu'il est aussi possible de jouer à de très bons titres sans débourser un sou ! Depuis que Sony a mis en place la notation des jeux sur ses consoles, on peut plus facilement les repérer. Alors, découvrez avec nous les meilleurs free-to-play disponibles sur PS5 !

La PS5 regorge de (très) bons jeux gratuits

Quand on pense « jeux gratuits », encore plus sur une console comme la PS5, on peut s'arrêter aux shooters compétitifs et autres Battle Royale. Certes, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Toutefois, si nous nous fions aux notes des joueuses et joueurs sur le PS Store, nous constatons vite que le public est sensible à toutes sortes d'expériences. De Destiny 2 à Astro's Playroom, en passant par Fortnite ou Genshin Impact, il y en a en effet pour tous les goûts !

Nous aurions pu mentionner Interaction Isn't Explicit ou Kid A Mnesia Exhibition, également très bien notés sur le PlayStation Store. Cependant, il s'agit moins de jeux que d'expériences. Alors que le premier se présente comme une sorte d'essai sous forme de shooter, le second est une exposition interactive dirigée par le groupe Radiohead. Pour autant, vous pouvez tout de même les tester de façon gratuite sur PS5 !

© Bungie.

© SIE / Japan Studio.

© miHoYo et HoYoverse.

© Epic Games.

10. Destiny 2, la valeur-sûre de la PS5

Depuis le temps, on ne le présente plus ! En effet, Destiny 2 compte parmi les shooters incontournables en multijoueur. Développé par Bungie, il nous plonge dans un univers de science-fiction où l'humanité lutte pour sa survie face aux menaces aliens. En tant que gardien, c'est à nous d'assurer la protecteur de la Terre à l'aide de nos armes et pouvoirs.

La force de Destiny 2 réside ainsi dans sa formule solide de FPS, alliée à des éléments de RPG. Ainsi, en plus des affrontements, les missions scénarisées et l'exploration proposent une expérience riche et régulièrement développée par diverses extensions. À vous de ensuite de voir si vous préférez vous lancer dans des raids en coopération ou viser la bataille en PvP. Une chose est sûre, c'est un titre gratuit qui vaut le détour sur PS5.

9. Predecessor, un nouveau venu gratuit dans la cour des MOBA

Omeda Studios Limited célébrait le premier anniversaire de Predecessor en mars dernier. Après un an, le MOBA du studio anglais s'est fait une petite popularité sur le terrain du MOBA. De fait, il se renouvelle avec un système à la troisième personne inspiré de Paragon, que vous preniez part à des batailles entre deux équipes.

Disponible gratuitement sur PS5, Xbox Series et PC, Predecessor se démarque déjà par une identité visuelle mêlant éléments futuristes et fantasy. Le fait de jouer a la troisième personne rebat aussi les cartes du MOBA traditionnel en vue de dessus. En parallèle, retrouvez des rôles typiques pour vous coordonner au mieux en équipe et remporter la victoire.

8. Fortnite, le Battle Royale est toujours gratuit

Il trône toujours parmi les free-to-play les plus appréciés sur PS5 ! Fortnite, le Battle Royale d'Epic Games, continue de réunir des millions de joueurs du monde entier. Seul ou en équipe, laissez-vous parachuter sur une île où 98 autres personnes veulent votre peau. Le but ? Être le dernier survivant debout ! Et encore, ce n'est là qu'un des nombreux modes de ce jeux devenu un véritable hub d'expériences.

Aussi, Fortnite a très vite su tirer son épingle du jeu en proposant des collaborations de toutes sortes. Ainsi, vous pouvez obtenir des skins à l'effigie de figures emblématiques du monde du jeu vidéo, comme Lara Croft ou Kratos, mais aussi d'anime, à l'instar de Dragon Ball. Même le cinéma est représenté avec Indiana Jones ou encore, en ce moment, l'univers Star Wars !

7. Wuthering Waves, un vent apocalyptique sur PS5

Les jeux gratuits de 2024 ont décidément la cote sur PS5 ! Après un fort départ sur PC, Wuthering Waves est arrivé début 2025 chez Sony et a tout de suite séduit le public avec son univers post-apocalyptique plutôt original. Réparez votre mémoire et changer le cours du monde en luttant contre le Lament.

Wuthering Waves a aussi su convaincre par son système de combat dynamique en temps réel. Esquivez au bon moment et enchaînez les combos pour venir à bout de vos adversaires. En parallèle, tout un monde à explorer vous tend les bras avec de belles rencontres au rendez-vous. Dès lors, si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, c'est actuellement un des free-to-play préférés des joueurs sur PS5.

6. Warframe, celui qui a fait ses preuves depuis longtemps sur PS5

Disponible entre autres sur PS4 et PS5, Warframe a su s'élever comme un des jeux gratuits les plus fiables au fil de ses évolutions. Vous y incarnez un Tenno, soit un guerrier fraîchement réveillé d'un long sommeil. Vous attendent alors des combats de taille au cœur d'un système solaire où les factions se font la guerre de toutes parts.

Mêlant cors-à-corps et technologies modernes, Warframe propose un gameplay particulièrement nerveux. Les armures, qui donnent leur nom au jeu, représentent un élément clé de la stratégie de combat. Il s'agit alors de les optimiser pour développer ses capacités et mener à bien vos missions en solo ou multijoueur.

5. Marvel Rivals, le nouvel incontournable gratuit

Au départ, nous avions quelques doutes quand le projet s'est montré. Disons que les jeux de super-héros plus ou moins bancales se sont enchaînés ces dernières années. Mais, une fois en main, il nous a conquis ! Marvel Rivals est LA révélation explosive de 2024 en matière de jeu multi compétitif (gratuit qui plus est !)/

Il a de grands airs d'Overwatch et quand on sait que le deuxième de la saga a eu plus de mal à s'imposer, on peut se dire que Marvel Rivals est un digne successeur. Incarnez ainsi les héros cultes de la maison Marvel, comme Wolverine, la Sorcière Rouge ou encore Hulk, pour des affrontements stratégiques en 6v6. Enfin, la synergie entre vous et vos coéquipiers est la clé pour l'emporter. Alors, foncez l'essayer sur PS5, ou même PC et Xbox Series X|S.

4. Zenless Zone Zero, le dernier-né de miHoYo

Quand nous disons que 2024 a été un grand cru en matière de bons jeux gratuits sur PS5 et consort, ce n'est pas une blague. Zenless Zone Zero en est un exemple supplémentaire. Le monde futuriste imaginé par HoYoverse nous transporte pour lutter avec classe contre les Hollows et sauver l'humanité.

Mettant l'accent sur l'action et les combats dynamiques, cette nouvelle création des pères de Genshin Impact a su trouver sa propre identité. L'ambiance électro urbaine saura convaincre un public peut-être plus réticent à la fantasy, qui plus est grâce une envie d'exploration qui vous happe tout de suite.

3. Genshin Impact, toujours gratuit et toujours aussi populaire

Il fallait s'en douter ! Le gatcha phénomène Genshin Impact apparaît dans le trio de tête des free-to-play de la PS5. Noté 4,37 / 5 avec plus de 390 mille votes, on ne peut par conséquent pas nier le succès du titre de miHoYo et HoYoverse. Alors, n'hésitez plus : plongez dans son monde de fantasy où la magie est reine pour remplir de grandes quêtes.

Misant sur la synergie des éléments propres aux personnages constituant votre équipe, Genshin Impact encourage évidemment à tenter d'avoir les personnalités les plus solides et complémentaires. L'aventure se vit en plus aussi bien en solo qu'en multi et peut se poursuivre d'un support à l'autre. Avec la sortie de la sortie de la version 5.6, c'est le moment où jamais de vous lancer, que vous soyez du PS5, Xbox, PC ou mobile.

2. Honkai Star Rail, l'aventure interstellaire gratuite sur PS5

HoYoverse et miHoYo aiment s'essayer à des univers très différents. De fait, en parallèle des mondes de fantasy ou plus modernes et urbains, Honkai Star Rail est un peu au croisement des genres. Là aussi, la magie est à l'honneur, mais pour une aventure de science-fiction à travers l'espace.

Ici, pas de combat en temps réel mais au tour par tour. La stratégie est donc d'autant plus de mise ! Explorez ainsi les planètes que vous croisez et mettez à profit les capacités spécifiques de vos personnages. Il ne tient qu'à vous de lever le voile sur les anomalies soudainement apparues dans Honkai Star Rail, le deuxième meilleur jeu gratuit de la PS5 selon le public.

1. Astro's Playroom, le roi incontesté de la PS5

Qui a dit que les démos techniques devaient être fades et ennuyeuses ? Pas la Team Asobi. Bien au contraire ! L'équipe qui avait déjà exploré la VR avec Astro Bot Rescue Mission, a rendu la découverte la PS5 hyper fun et rafraîchissante avec Astro's Playroom, une pépite par excellence.

Installé directement et gratuitement sur votre console, ce petit plateformer séduit immédiatement avec son univers coloré, hyper référencé et un gameplay savoureux qui a servi de base au GOTY Astro Bot. Dans la peau du robot Astro, explorez les subtilités de la manette DualSense. Plus que ça, c'est une aventure dans l'histoire de PlayStation qui s'offre à vous !